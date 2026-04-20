نتانياهو يتعهد “بإجراءات صارمة” بحق جندي ظهر يضرب تمثالا للمسيح في جنوب لبنان

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين باتخاذ “إجراءات تأديبية صارمة” بحق جندي ظهر في صورة وهو يضرب بمطرقة تمثالا للمسيح في جنوب لبنان.

وتُظهر الصورة التي أكّد الجيش الإسرائيلي صحّتها جنديا يستخدم مطرقة ثقيلة لضرب رأس تمثال يسوع المصلوب الذي سقط عن صليبه. وقد لقيت انتشارا واسعا وتنديدا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال نتانياهو عبر حسابه على منصة إكس “لقد صدمت وحزنت عندما علمت أن جنديا من الجيش الإسرائيلي ألحق ضررا برمز ديني كاثوليكي في جنوب لبنان”.

وأضاف “أدين هذا الفعل بأشد العبارات. وتُجري السلطات العسكرية تحقيقا جنائيا في القضية، وستتخذ الإجراءات التأديبية الصارمة المناسبة بحق مرتكب هذا الفعل”.

وكان الجيش الإسرائيلي أقر ليل الأحد بأن الجندي الذي ظهر في الصورة وهو يضرب رأس تمثال للمسيح بمطرقة في جنوب لبنان، هو أحد عناصره.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشر على منصة إكس “بعد استكمال الفحص الأولي في موضوع المقطع المتداول لجندي يمس برمز مسيحي في جنوب لبنان تبيّن أن الحديث يدور عن توثيق حقيقي لجندي في جيش الدفاع عمل في منطقة الجنوب اللبناني”.

وأضاف الجيش الإسرائيلي إنه سيتخذ “الإجراءات بحق المتورطين وفقا لنتائج التحقيق”.

وسيطرت إسرائيل على مناطق إضافية في جنوب لبنان بعدما أطلق حزب الله المدعوم من إيران صواريخ باتجاه الدولة العبرية دعما لطهران.

وأسفرت الحرب بين حزب الله وإسرائيل عن مقتل أكثر من 2300 شخص ونزوح حوالى مليون من الجانب اللبناني. وهي أودت بحياة 15 جنديا إسرائيليا في جنوب لبنان وثلاثة مدنيين في إسرائيل.

في وقت سابق الأحد، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني على منصة إكس أن الجيش “يدقق في صحّة التسجيل”.

وأفادت وسائل إعلام عربية بأن التمثال يقع في بلدة دبل المسيحية في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل.

وأبلغت بلدية دبل وكالة فرانس برس بأن التمثال موجود في البلدة، لكنها لم تتمكن من تأكيد تعرضه لأضرار.

ويتعذّر على الصحافيين الوصول إلى المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيعمل على “مساعدة سكان القرية على إعادة التمثال إلى مكانه”.

في المقابل، ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء أن القوات الإسرائيلية تواصل هدم بيوت جديدة في مناطق احتلتها في الجنوب اللبناني.

– عمل “مخز ومشين” –

من جانبه، دان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الإثنين ما وصفه بأنه عمل “مخز ومشين”.

وكتب عبر حسابه على منصة إكس “أنا واثق من أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وضرورية بحق من ارتكب هذا العمل القبيح”.

وأضاف “نعتذر عن هذه الحادثة ولكل مسيحي تأذّت مشاعره”.

وفي بيان نشرته البطريركية اللاتينية في القدس، دان مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدّسة “بشدّة حادثة تدنيس تمثال المسيح المصلوب على يد جندي إسرائيلي”، معربا عن “استنكاره العميق لهذا الفعل المؤسف”.

وجاء في البيان أن “ما جرى لا يمسّ مشاعر المسيحيين فحسب، بل يعدّ انتهاكا خطيرا لحرمة الرموز الدينية وكرامة الإنسان، ويأتي ضمن سلسلة من الحوادث المقلقة التي طالت رموزا مسيحية في جنوب لبنان. كما يعكس خللا عميقا في القيم الأخلاقية والإنسانية، حيث يغيب الحدّ الأدنى من الاحترام للمقدّسات وللآخر”.

وأشارت تدقيقات أجراها فريق الاستقصاء الرقمي في وكالة فرانس برس إلى أن الصورة لم تولّد على الأرجح بالذكاء الاصطناعي، كما زعم مستخدمون كثيرون للإنترنت. وبالاستناد إلى تحليل صور أخرى للتمثال، يتبيّن أنه في محيط بلدة دبل.

وانتشرت تسجيلات أخرى عن هذه الحادثة على الإنترنت تمّ التلاعب بها وتحقّقت وكالة فرانس برس من تعرّضها لتعديلات بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وفي آذار/مارس، أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي موجة من الانتقادات إثر قوله إن “يسوع المسيح ليس له أي أفضلية على جنكيز خان” مؤسس الإمبراطورية المغولية في القرن الثالث عشر الذي اجتاحت جحافله آسيا من حدود الصين إلى البحر الأبيض المتوسط، في محاولة لتبرير الحرب التي اندلعت بضربات أميركية إسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير وأشعلت الشرق الأوسط.

