نتانياهو يخوض معركة أخرى لجر ترامب والأميركيين إلى الحرب ضد إيران

afp_tickers

7دقائق

منذ بدء الغارات الجوية على إيران الأسبوع الماضي، يعمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على جر الرئيس دونالد ترامب إلى الحرب وتبديد التردد لدى الرأي العام الأميركي حيال جدوى المشاركة في الضربات.

في اتصالاته اليومية وتصريحاته العلنية، يمزج أطول رؤساء وزراء إسرائيل عمرا في الحكم بين المديح والاحترام للرئيس الأميركي، ويحرص على التأكيد في الوقت نفسه أن الضربات على إيران تصب في مصلحة الأميركيين.

وتساءل نتانياهو خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأحد الماضي “هل تريدون أن يمتلك هؤلاء أسلحة نووية والوسائل اللازمة لإيصالها إليكم؟”.

وقال لشبكة “إيه بي سي نيوز” في اليوم التالي “اليوم، تل أبيب. وغدا نيويورك”، متحدثا عن سعي إيران إلى تطوير صواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى السواحل الأميركية في المستقبل.

جاءت حملته الإعلامية الواسعة بعد محادثات مكثفة بين نتانياهو وترامب لم يكن الانسجام سيد الموقف فيها باستمرار هذا العام، إذ استُقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي مرتين في البيت الأبيض منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى السلطة في كانون الثاني/يناير.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مصادر في الإدارة الأميركية لم تُسمها، الثلاثاء بأن نتانياهو طلب من ترامب في اجتماع بينهما في نيسان/أبريل قنابل خارقة للتحصينات أميركية الصنع قادرة على الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض، لكن طلبه قوبل بالرفض.

بعد انتخابه بفضل معارضته التدخلات الأميركية في الخارج ومواجهته “دعاة الحرب” المفترضين في الحزب الديموقراطي، بدا ترامب مترددا في زج واشنطن في حرب أخرى في الشرق الأوسط لا تحظى بشعبية كبيرة لدى الرأي العام.

ويُعارض جزء كبير من تحالفه اليميني “مايك أميركا غرايت أغاين” (“لنجعل أميركا عظيمة مجددا”)، المعروف اختصارا بـ”ماغا” MAGA، بشدة التدخل الأميركي، بمن فيهم نائب الرئيس جاي دي فانس ورئيسة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد وشخصيات إعلامية مؤثرة مثل ستيف بانون وتاكر كارلسون.

لكن قطب العقارات السابق قال بوضوح الأربعاء إنه يفكر في الانضمام إلى الحملة الإسرائيلية مباشرة، ما أثار احتمال استخدام قنابل “جي بي يو-57” GBU-57 الخارقة للتحصينات ضد محطة فوردو، أبرز منشأة لتخزين اليورانيوم تحت الأرض في إيران.

قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض عندما سُئل عما إذا كان قد قرر شن ضربات جوية أميركية “قد أفعل ذلك وقد لا أفعل”.

وأوضح الخميس أنه سيتخذ قراره النهائي في هذا الشأن “خلال الأسبوعين المقبلين”.

– نفوذ –

يقول الخبير في شؤون الشرق الأوسط في مركز “تشاتام هاوس” للأبحاث بلندن يوسي ميكلبيرغ إن نتانياهو كان بارعا في تعامله مع ترامب، إذ استغل “كبرياءه” وأجاد في الوقت نفسه اللعب على “نقاط ضعفه”.

ويوضح لوكالة فرانس برس أنه بعد أن تلقى “ضوءا برتقاليا” من الرئيس الأميركي سرا لشن الهجمات الجمعة الماضي، كان نتانياهو “يعرف شخصية ترامب، وكان يعلم أنه قد ينضم إلى صفوفه إذا ما سنحت له فرصة إعلان النصر بطريقة ما أو ادعاء نوع من الفضل”.

وأشاد ترامب علنا بنجاح الحملة العسكرية الإسرائيلية التي جمعت بين اغتيالات محددة الأهداف لعسكريين بارزين، وتدمير الدفاعات الجوية الإيرانية، وشن ضربات متكررة على مواقع نووية.

مع ذلك، يحذر إليوت أ. كوهين، وهو مستشار سابق مخضرم في وزارة الخارجية الأميركية وخبير بالعلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز بواشنطن، من المبالغة في تقدير نفوذ نتانياهو الشخصي.

ويقول لوكالة فرانس برس “أعتقد أن الأمر لا يتعلق بنفوذ نتانياهو بقدر ما يرتبط برؤية ترامب للبرنامج النووي الإيراني، وذكرياته عن مؤامرة لاغتياله دبرها عملاء إيرانيون عام 2024، ونجاح العمليات الإسرائيلية الأولية”.

وكانت وُجّهت اتهامات لرجل إيراني بالوقوف وراء مخطط مفترض لمحاولة اغتيال ترامب قبل انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويوضح كوهين أن ضغط نتانياهو قد ينجح لأسباب عدة.

ويقول “إنهم لا يطلبون شيئا سوى قصف فوردو”، في إشارة إلى منشأة تخصيب اليورانيوم الواقعة تحت الأرض، و”لا أحد يتحدث عن غزو أو أي شيء من هذا القبيل”.

يضيف “يدرك الكثير من الأميركيين، إن لم يكن معظمهم، أن إيران النووية خطرة للغاية، وأن النظام (الإيراني) معادٍ بشدة للولايات المتحدة”.

– الرأي العام –

أظهر استطلاع رأي أجرته مجموعة “يوغوف” المتخصصة في الاستطلاعات لصالح مجلة “ذي إيكونوميست” نهاية الأسبوع الماضي أن نصف الأميركيين يعتبرون إيران “عدوا” لبلدهم، بينما يصفها ربع آخر بأنها “غير ودية”.

لكن الاستطلاع خلص الى أن 16% فقط من الأميركيين “يعتقدون أن على الجيش الأميركي التدخل في الصراع بين إسرائيل وإيران”.

وبيّنت النتائج أن أغلبية الديموقراطيين (65%) والمستقلين (61%) والجمهوريين (53%) يعارضون التدخل العسكري.

وفي حديثه عبر بودكاست War Room (“غرفة الحرب”) الأربعاء، عبّر بانون، الخبير الاستراتيجي السابق لترامب، عن غضبه الشديد من نتانياهو الذي قدّم “مواعظ” لأميركا وبدأ حربا لا يستطيع إنهاءها بمفرده.

وقال “لا تفكروا باللجوء إلينا لإنهاء هذه الحرب”.

ادب/جك/ب ق