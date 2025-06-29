نتنياهو: الحرب مع إيران تتيح فرصة لعودة الرهائن من غزة

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من هوارد جولر

(رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن الحرب التي استمرت 12 يوما مع إيران أتاحت فرصا لإسرائيل وأولاها عودة الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة منذ الهجوم الذي قادته على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وجاءت هذه التعليقات بالتزامن مع قرار محكمة القدس الجزئية تأجيل جلسة الاستماع إلى نتنياهو هذا الأسبوع في محاكمته المستمرة منذ فترة طويلة بتهم تتعلق بالفساد، وهو ما أثار تكهنات حول إمكانية تحقيق تقدم على صعيد إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وقبلت المحكمة يوم الأحد طلب نتنياهو تأجيل جلسة الاستماع وذلك استنادا إلى أسباب دبلوماسية وأمنية سرية. وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إلى أن المحاكمة ربما تؤثر على قدرة نتنياهو على التفاوض.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير يوم الجمعة إن الحرب مع إيران التي انتهت في 24 يونيو حزيران يمكن أن تساعد في تحقيق الأهداف الإسرائيلية ضد حركة حماس المدعومة من إيران في قطاع غزة.

وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) إن مجلس الوزراء الأمني المصغر اجتمع مساء يوم الأحد، وسيجتمع مجددا يوم الاثنين. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن من المتوقع أن يصل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، إلى البيت الأبيض يوم الاثنين لإجراء محادثات حول إيران وغزة.

وفي زيارة أجراها يوم الأحد لمنشأة أمنية تابعة لجهاز الأمن العام (الشاباك)، قال نتنياهو “أود أن أبلغكم أنه كما تعلمون على الأرجح، أتيحت فرص كثيرة الآن بعد هذا النصر، فرص كثيرة”.

وأضاف وفقا لبيان صادر عن مكتبه “أولا وقبل كل شيء، إنقاذ الرهائن. وبالطبع، سيتعين علينا أيضا حل قضية غزة، وهزيمة حماس، لكنني أقدر أننا سنحقق كلا المهمتين”.

وقال مقر منتدى الرهائن وعائلات المفقودين، والذي يضم مدافعين عن الرهائن الخمسين المتبقين في غزة، إن تعليقات نتنياهو التي أعطت الأولوية للرهائن تمثل سابقة.

وأضاف في بيان “عائلات الرهائن ترحب بقرار نتنياهو، بعد مرور 20 شهرا، بوضع عودة الرهائن على رأس أولوياته”.

وتابع “هذا بيان بالغ الأهمية، ويجب أن يُترجم إلى اتفاق شامل لإعادة جميع الرهائن الخمسين وإنهاء القتال في غزة”.

ويُعتقد أن 20 فقط من الرهائن المتبقين على قيد الحياة.