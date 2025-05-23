نتنياهو يتهم فرنسا وبريطانيا وكندا “بتشجيع” حماس

reuters_tickers

3دقائق

من جيمس ماكنزي

القدس (رويترز) – اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعماء فرنسا وبريطانيا وكندا بالرغبة في مساعدة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد أن هددوا باتخاذ “إجراءات ملموسة” إذا لم توقف إسرائيل أحدث هجماتها على قطاع غزة.

تأتي هذه الانتقادات في إطار رد الحكومة الإسرائيلية على الضغوط الدولية المتزايدة عليها بسبب حرب غزة. وأدلى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بتصريحات مماثلة يوم الخميس.

وقال نتنياهو “أنتم على الجانب الخطأ من الإنسانية والجانب الخطأ من التاريخ”، واتهم الدول الثلاث بدعم “مرتكبي جرائم القتل الجماعي والمغتصبين وقاتلي الأطفال والخاطفين” في إشارة إلى هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

ومع استمرار تدفق صور الدمار والجوع في غزة التي أججت الاحتجاجات حول العالم، تجد إسرائيل صعوبة في استمالة الرأي العام العالمي الذي تحول ضدها بشكل متزايد رغم هجوم حماس.

وعبر مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم تحديدا من الدعوات المتزايدة للدول الأوروبية، ومن بينها فرنسا، إلى السير على خطى دول أخرى مثل إسبانيا وأيرلندا والاعتراف بدولة فلسطينية في إطار حل الدولتين لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود في المنطقة.

وقال الدبلوماسي الإسرائيلي السابق ياكي ديان “من الصعب إقناع بعض الناس على الأقل، وخاصة من أقصى اليسار في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، بأن ما تفعله إسرائيل هو حرب دفاعية”.

وأضاف “لكن هكذا يُنظر إلى الأمر في إسرائيل، وجسر هذه الهوة يكون أحيانا مهمة مستحيلة”.

ويقول نتنياهو إن الدولة الفلسطينية ستشكل تهديدا لإسرائيل، ووصف مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن يوم الثلاثاء على يد رجل تردد أنه كان يهتف “فلسطين حرة” بأنه مثال واضح على هذا التهديد.

وقال “نفس الهتاف” تردد خلال هجوم حماس على إسرائيل.

واستطرد يقول في بيان على منصة إكس “إنهم لا يريدون دولة فلسطينية، إنهم يريدون تدمير الدولة اليهودية”.

وأضاف “لا أستطيع قط أن أفهم كيف يمكن أن تغيب هذه الحقيقة البسيطة عن زعماء فرنسا وبريطانيا وكندا وغيرها من الدول”.

وذكر أن أي تحرك من دول غربية للاعتراف بدولة فلسطينية سيكون “مكافأة لهؤلاء القتلة بالجائزة الكبرى”.

وأضاف أنه بدلا من تعزيز السلام، فإن الزعماء الثلاثة “يشجعون حماس على مواصلة القتال إلى الأبد”.