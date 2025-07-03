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نتنياهو يزور بلدة إسرائيلية دمرها هجوم حماس

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نير عوز (إسرائيل) (رويترز) – زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بلدة نير عوز الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة يوم الخميس للمرة الأولى منذ أن اخترق مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الحدود وقتلوا واقتادوا رهائن بما يعادل نحو واحد من كل أربعة من سكانها قبل نحو 21 شهرا.

وفي مواجهة التدقيق في فشل حكومته في منع الهجوم والاحتجاجات الجماهيرية المطالبة بإعادة الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة، قوبل نتنياهو وزوجته سارة باحتجاجات شديدة وعناق في الوقت نفسه، ولكن أيضا بقلق عميق من الجميع.

وقال نتنياهو “أشعر بالتزام عميق، أولا وقبل كل شيء بضمان عودة جميع رهائننا، جميعهم. لا يزال هناك 20 منهم على قيد الحياة وهناك أيضا من توفوا وسنعيدهم جميعا”.

ووعد خلال جولة في البلدة التي تعرضت للدمار بالمساعدة في إعادة إعمارها.

ويلتقي نتنياهو يوم الاثنين المقبل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض لمناقشة اقتراح مدعوم من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما لحرب غزة بين إسرائيل وحماس يتضمن إطلاق سراح الرهائن على مراحل.

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