نتنياهو يعتزم تعيين مستشار جديد للأمن القومي

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – من المقرر أن يعين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستشارا جديدا للأمن القومي خلفا لتساحي هنجبي.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان أن رئيس الوزراء يعتزم تعيين نائب رئيس مجلس الأمن القومي، جيل رايش، قائما بأعمال رئيس المجلس.

وأضاف البيان “يتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالشكر لتساحي هنجبي على خدمته كرئيس لمجلس الأمن القومي على مدار السنوات الثلاث الماضية متمنيا له التوفيق في مساعيه المقبلة ودوام الصحة الجيدة”.

(تغطية صحفية محمد الجبالي وجيداء طه – إعداد معاذ عبدالعزيز وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

