نحو 630 ألف مسافر عبروا منافذ دبي خلال عطلة عيد الأضحى

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بلغ إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر جميع منافذ دبي خلال إجازة عيد الأضحى، 629559 مسافرا، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء عن الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي.

وأوردت “وام” أن بين الخامس والثامن من حزيران/يونيو، سجّل مطار دبي الدولي النسبة الأكبر من حركة السفر مع 581527 مسافرا، فيما بلغ عدد المسافرين عبر منفذ حتا البري نحو 46863 مسافرا، وشهدت المنافذ البحرية عبور 1169 مسافرا.

وأكد مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية طلال الشنقيطي أن هذه الأرقام تعكس المكانة المتقدمة التي تواصل دبي ترسيخها كمحطة مفضلة للمسافرين من مختلف دول العالم، بفضل التنسيق الميداني المتكامل في المنافذ وتفعيل الأنظمة الذكية، وفق ما أفادت “وام”.

م ل/