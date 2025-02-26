نشر رسالة لزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في تركيا يوم الخميس

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أنقرة (رويترز) – قالت المتحدثة باسم حزب المساواة والديمقراطية للشعوب التركي المناصر للأكراد عائشة جول دوغان لرويترز يوم الأربعاء إن الحزب سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الخميس بشأن المحادثات مع زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان وإنه سينشر بيانا متوقعا منه.

وذكر مسؤول في وزارة العدل التركية أن الوزارة منحت وفدا من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب تصريحا لزيارة أوجلان المسجون منذ فترة طويلة يوم الخميس في ثالث زيارة من نوعها منذ ديسمبر كانون الأول.

يأتي هذا التحرك في إطار مبادرة حكومية واسعة النطاق تهدف إلى إطلاق أوجلان دعوة لحزب العمال الكردستاني المحظور للتخلي عن السلاح، مما قد ينهي حركة تمرد مستمرة منذ أكثر من 40 عاما ضد الدولة التركية.

وقال الحزب في وقت لاحق إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش في إسطنبول، عقب الجلسة مع أوجلان.

ويأمل حزب المساواة والديمقراطية للشعوب في أن تكون رسالة أوجلان مصورة لأن هذا سيكون له تأثير أكبر، لكن مصادر من الحكومة والحزب الحاكم أبدت معارضة لأي رسالة مصورة بسبب الحساسيات تجاه حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيما إرهابيا.

وقال وزير العدل التركي يلماز تونج يوم الأربعاء إن من غير الممكن تلبية طلب الحزب الحصول على رسالة مصورة من أوجلان، تماشيا مع بيانات حكومية سابقة.

وأوضحت دوغان أن السياسي الكردي المخضرم أحمد ترك تقدم أيضا بطلب للانضمام إلى وفد الحزب.

ويقبع أوجلان في عزلة شبه كاملة في سجن جزيرة إمرالي منذ عام 1999، ولا يتمكن من التواصل مع العالم الخارجي إلا نادرا.