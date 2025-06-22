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نظرة فاحصة-المنشآت الرئيسية في برنامج إيران النووي

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من فرانسوا ميرفي

فيينا (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجيش الأمريكي نفذ “هجوما ناجحا للغاية” على مواقع نووية في إيران، بما في ذلك منشأة فوردو الواقعة تحت الأرض بمنطقة جبلية جنوبي طهران.

وشنت إسرائيل هجمات على مواقع نووية إيرانية منذ بداية حملتها الجوية على إيران في 13 يونيو حزيران، بما في ذلك قصف منشأة نطنز، قلب برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، وخنداب، وهو مفاعل أبحاث يعمل بالماء الثقيل قيد الإنشاء.

وفيما يلي بعض المنشآت النووية الرئيسية في إيران.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية