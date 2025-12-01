نظرة فاحصة-محاكمة نتنياهو بتهم فساد تقسم الرأي العام الإسرائيلي

أول ديسمبر كانون الأول (رويترز) – مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة اليوم الاثنين للمرة الأولى منذ أن طلب من الرئيس العفو عنه في محاكمته بقضية فساد منظورة منذ فترة طويلة.

وفيما يلي نبذة عن التهم التي قسمت الرأي العام الإسرائيلي في وقت تعم فيه الاضطرابات منطقة الشرق الأوسط.

* ما هي التهم؟

وجهت إلى نتنياهو في 2019 تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، والتي ينفيها جميعا. بدأت المحاكمة في 2020 وتتضمن ثلاث قضايا جنائية. وينفي نتنياهو هذه التهم ويدفع ببراءته.

* القضية 4000

يقول ممثلو الادعاء إن نتنياهو منح مزايا تنظيمية قيمتها 1.8 مليار شيقل (نحو 500 مليون دولار) لشركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات. ويضيفون أنه سعى في المقابل للحصول على تغطية إيجابية لنفسه وزوجته سارة على موقع إخباري يديره رئيس الشركة السابق شاؤول إلوفيتش. وفي هذه القضية، اتهم نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. ونفى إلوفيتش ارتكاب أي مخالفات.

* القضية 1000

اتُهم نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة للاشتباه بأنه وزوجته تلقيا دون سند قانوني ما يقرب من 700 ألف شيقل (210 آلاف دولار) في شكل هدايا من أرنون ميلشان وهو مواطن إسرائيلي ومنتج في هوليوود ومن رجل الأعمال الأسترالي الملياردير جيمس باكر.

وقال ممثلو الادعاء إن الهدايا شملت زجاجات شمبانيا وأنواعا من السيجار الفاخر وإن نتنياهو ساعد ميلشان في مصالحه التجارية. ولا يواجه باكر وميلشان أي اتهامات.

* القضية 2000

يقول ممثلو الادعاء إن نتنياهو تفاوض على صفقة مع أرنون موزيس، مالك صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، تقدم الصحيفة بموجبها تغطية إيجابية عنه في مقابل تشريع لإضعاف صحيفة منافسة. وفي هذا الصدد اتُهم نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة.

* هل سيصدر الحكم قريبا؟

ما لم يسع نتنياهو للتوصل إلى اتفاق بإقرار بالذنب، فمن غير المرجح صدور حكم عليه قريبا إذ قد يستغرق الأمر عدة أشهر أخرى قبل أن يقول القضاء كلمته.

* هل يمكن أن يصدر قرارا بالعفو؟

طلب محامو نتنياهو عفوا من الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، قائلين إن كثرة حضوره أمام المحكمة تعوقه عن ممارسه مهامه. وأضافوا أن العفو سيخدم المصلحة الوطنية. وأكدوا على أن الرئيس لديه سلطة منح العفو بدعوى المصلحة العامة. ولم يقر نتنياهو بارتكاب أي مخالفات.

وعادة ما يُمنح العفو في إسرائيل فقط بعد انتهاء الإجراءات القانونية وإدانة المتهم. ولا توجد سابقة لإصدار عفو أثناء المحاكمة.

* كيف يمكن أن يخضع للمحاكمة ويظل رئيسا للوزراء؟

بموجب القانون الإسرائيلي، فإن رئيس الوزراء غير مجبر على التنحي ما لم يُدن. وإذا طعن على حكم الإدانة، فيمكنه الاحتفاظ بمنصبه طوال عملية الطعن القانونية.

* هل يمكن أن يذهب إلى السجن؟

تصل عقوبة تهم الرشوة إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة أو أيهما. ويعاقب على الاحتيال وخيانة الأمانة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

* ما هو التأثير؟

أدى الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والحرب التي أعقبته في غزة، إلى إبعاد محاكمة نتنياهو عن جدول الأعمال، إذ اتحد الإسرائيليون في ظل حالة من الحزن والصدمة. وقبل الحرب، أحدثت مشكلات نتنياهو القانونية انقساما شديدا بين الإسرائيليين وأربكت السياسة الإسرائيلية خلال خمس جولات من الانتخابات.

وبعد فوز نتنياهو الحاسم في انتخابات 2022، أطلقت حكومته اليمينية المتطرفة حملة للحد من صلاحيات القضاء. وأشعل ذلك احتجاجات جماهيرية في إسرائيل ومخاوف بين الحلفاء الغربيين بشأن الديمقراطية هناك. ونفى نتنياهو أي صلة بين التعديلات القضائية ومحاكمته. وتراجع إلى حد بعيد عن الخطة بعد اندلاع الحرب، لكنه استأنف نوعا ما الخطاب المناهض للقضاء في الأسابيع القليلة الماضية.

