نوبل الطب للأميركيين فيكتور أمبروس وغاري رافكن لمساهمتهما في علم تنظيم الجينات

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أعلنت لجنة نوبل الاثنين منح الطبيبين الأميركيين فيكتور أمبروس وغاري رافكن جائزة نوبل الطب، لاكتشافهما الحمض الريبوزي النووي الميكروي (microRNA)، وهي فئة جديدة من جزيئات الحمض النووي الصغيرة تؤدي دورا حاسما في تنظيم نشاط الجينات.

وقالت لجنة الجائزة في بيان “جائزة نوبل لهذا العام تكافئ عالمين لاكتشافهما مبدأ أساسيا يحكم تنظيم نشاط الجينات”.

وجاء في بيان لجنة نوبل “يمكن أن يؤدي الاختلال في تنظيم الجينات إلى أمراض خطرة مثل السرطان أو السكري أو (أمراض) المناعة الذاتية، ولهذا كان فهم تنظيم نشاط الجينات هدفا مهما لعقود”.

أمبروس (70 عاما) هو عالم أحياء في كلية الطب في ماساتشوستس، فيما رافكون (72 عاما) أستاذ في علم الوراثة في كلية الطب بجامعة هارفارد.

وكانا نشرا النتائج التي توصلا إليها حول “مستوى جديد من تنظيم الجينات” في ورقتين بحثيتين منفصلتين عام 1993، وقد أثبتت أنها حاسمة.

وقال غاري رافكن مازحا للإذاعة السويدية العامة “كان ذلك هائلا. إنه أشبه بزلزال. كلبنا لا يفهم لماذا نركض في كل مكان في المنزل فيما الظلام دامس في الخارج”.

ويتطلع رافكن إلى استلام الجائزة من ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف في العاشر من كانون الأول/ديسمبر في ستوكهولم. وقال “إنها حفلة. قد لا يتصور المرء أن مجموعة من العلماء يجيدون الاحتفال، لكنهم كذلك بالفعل”.

وقد علم شريكه في الجائزة فيكتور أمبروس بالنبأ السعيد من صحافي إذاعي سويدي بعد تعذر الاتصال به من لجنة نوبل. وقال أمبروس “إنه أمر لا يصدق! لم أكن أعرف ذلك”.

وأجرى الباحثان اللذان يتعاونان مع بعضهما البعض، ولكنهما يعملان بشكل منفصل، بحوثا على دودة مستديرة صغيرة لا تتعدى الميليمتر الواحد، تسمى C. elegans، لتحديد سبب وتوقيت حدوث الطفرات الخلوية، وفق لجنة نوبل.

تحتوي كل خلية على الكروموسومات (الصبغيات) نفسها، وبالتالي مجموعة الجينات والتعليمات الجينية عينها. ويسمح تنظيم الجينات لكل خلية باختيار التعليمات ذات الصلة فقط.

ولذلك أصبح الباحثان مهتمين بكيفية تطور أنواع مختلفة من الخلايا، واكتشفا الحمض النووي الريبوزي الميكروي microRNAs.

وأشار بيان لجنة نوبل إلى أن “اكتشافهما الرائد كشف عن مبدأ جديد تماما لتنظيم الجينات تبيّن أنه ضروري للكائنات متعددة الخلايا، بما في ذلك البشر”.

– لا تطبيق فوريا –

وقد فتح هذا العمل آفاقا جديدة في علاج الأمراض ولكن من دون تطبيق فوري، وفقا للخبراء.

وقالت الأستاذة في معهد كارولينسكا غونيلا كارلسون هيديستام إن هذا الاكتشاف أدى إلى “الكثير من التجارب التي لا تزال جارية، ليس فقط ضد السرطان، ولكن أيضا ضد أمراض أخرى، مثل أمراض الكلى والأمراض القلبية الوعائية (…) ولكن لا تطبيقات حقيقية متوقعة قريبا”.

وفي العام الماضي، كافأت جائزة نوبل الطب التقدم الذي حققته الباحثة المجرية كاتالين كاريكو وزميلها الأميركي درو وايزمان في تطوير لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال الحاسمة في مكافحة كوفيد-19.

وأضافت كارلسون هيديستام “إن هاتين الجائزتين مختلفان تماما، ولكن بعد التنويه بذلك، فإن الفهم الأساسي يشكل بالطبع الخطوة الأولى نحو تطوير التطبيقات” لهذه الاكتشافات.

وتُرفق الجائزة بمكافأة قدرها أحد عشر مليون كرونة (1,07 مليون دولار)، وهي أعلى قيمة اسمية (بالعملة السويدية) في تاريخ جائزة نوبل الممتد لأكثر من قرن.

وتكافئ جوائز نوبل، منذ إطلاقها في العام 1901، الأشخاص والجهات الذين يساهمون في تحسين حياة الإنسانية، وهو وعد يتعارض مع الأجواء السائدة في العالم الذي تنهشه الحروب خصوصا في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

– ترشيحات متعددة –

ولناحية جائزة نوبل في الفيزياء المقرر منحها الثلاثاء، طرح متخصصون من الإذاعة العامة السويدية احتمال فوز الفيزيائي السويسري كريستوف غيربر، الرائد في تطوير مجهر القوة الذرية.

وتؤكد كاميلا وايدبيك من الإذاعة السويدية العامة “هذا مجهر يوفر صورا ثلاثية الأبعاد على مستوى صغير جدا لدرجة أنه يصل أحيانا إلى الدقة الذرية”. وتضيف أن هذه الأداة أصبحت حاسمة في مجال تكنولوجيا وعلم النانو.

وورد اسم غيربر أيضا ضمن توقعات شركة “كلاريفايت” Clarivate، التي تحدثت أيضا في إطار تكهناتها عن الفائزين المحتملين عن عمل ديفيد دويتش وبيتر دبليو شور في الخوارزميات الكمومية.

بالنسبة لجائزة نوبل في الكيمياء الأربعاء، تطرق لارس بروستروم من إذاعة “ان ار” إلى احتمال فوز عالم الأحياء الأردني المولد والمقيم في الولايات المتحدة عمر ياغي وعمله على الشبكات المعدنية العضوية وخصائصها المسامية لامتصاص الغازات الخطرة.

ومن الممكن أيضا أن تؤول جائزة نوبل لكارل ديسيروث، الطبيب النفسي والمتخصص في الهندسة الحيوية. وقد استثمر الباحث في مجال علم البصريات الوراثي الذي يجعل الخلايا العصبية حساسة للضوء. وتحت قيادته، تمكن الباحثون من جعل دماغ الفأر شفافا تماما لرؤية ما يحدث فيه.

بور-اف/جك/ب ح