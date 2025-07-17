هجمات بطائرات مسيرة على حقول نفط في كردستان العراق لليوم الرابع

reuters_tickers

3دقائق

من أحمد رشيد

بغداد (رويترز) – استهدفت طائرات مسيرة حقول نفط في كردستان العراق وأشار مسؤولون إلى احتمال مسؤولية جماعات مسلحة مدعومة من إيران عن الهجمات هذا الأسبوع والتي أدت لخفض إنتاج الإقليم من النفط بأكثر من النصف.

وهذه هي أول هجمات من نوعها على حقول نفط بالإقليم. وتزامنت مع أول هجمات في سبعة أشهر على مسار الشحن في البحر الأحمر من حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن هجوم يوم الخميس استهدف حقل طاوكي النفطي الذي تديره شركة النفط والغاز النرويجية (دي.إن.أو) في منطقة زاخو بشمال العراق.

وهذا هو الهجوم الثاني على موقع تديره (دي.إن.أو) منذ بداية موجة هجمات بطائرات مسيرة مطلع هذا الأسبوع. وتدير الشركة أيضا حقل بيشخابور في منطقة زاخو التي تقع على الحدود مع تركيا.

ولم ترد دي.إن.أو بعد على طلب من رويترز للحصول على تعليق.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجمات التي نفذت لأربعة أيام على التوالي. لكن مسؤولين أمنيين قالوا لرويترز إن الطائرات المسيرة انطلقت من مناطق تسيطر عليها جماعات مسلحة مدعومة من إيران.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات. وقال مسؤولان في قطاع الطاقة يوم الأربعاء إن هجمات الطائرات المسيرة هذا الأسبوع أدت إلى تراجع إنتاج النفط من حقول إقليم كردستان العراق شبه المستقل بما يتراوح بين 140 ألف و150 ألف برميل يوميا، إذ أدت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية إلى إغلاق عدة حقول.

ويتخطى ذلك نصف الإنتاج الطبيعي من الإقليم الذي يبلغ نحو 280 ألف برميل يوميا.

وتدعم إيران جماعات مسلحة تحت مظلة المقاومة الإسلامية في العراق التي تضم نحو عشر فصائل شيعية مسلحة تحت إمرتها نحو 50 ألف مقاتل وترسانات أسلحة.

وأعلنت تلك الجماعات مسؤوليتها عن عشرات الهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل وقوات أمريكية في العراق وسوريا منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في 2023.

وتعرض حقل عين سفني النفطي، الذي تديره شركة هنت أويل ومقرها الولايات المتحدة، لهجوم يوم الأربعاء في محافظة دهوك بشمال العراق.

وأكدت هنت أويل عدم إصابة أي من العاملين لديها وأن منشآتها مغلقة لحين تقييم الأضرار.