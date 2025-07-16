هجمات على حقول نفط في كردستان العراق لليوم الثالث

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دبي (رويترز) – تعرضت حقول نفط في إقليم كردستان العراق شبه المستقل لهجمات بمسيرات مفخخة لليوم الثالث يوم الأربعاء، مما تسبب في وقف الإنتاج بحقلين تشغلهما شركة دي.إن.أو النرويجية.

وقالت الشركة التي تشغل حقلي طاوكي وبيشكابير بمنطقة زاخو الحدودية المتاخمة لتركيا إنها أوقفت الإنتاج بشكل مؤقت بعد انفجارات لم تسفر عن إصابات.

وذكر جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان على فيسبوك إن الحقلين تعرضا لهجمات بثلاث مسيرات مفخخة دون أن تسفر عن إصابات لكنها تسببت في أضرار مادية.

وقالت دي.إن.أو “يجري حاليا تقييم للأضرار، وتتوقع الشركة استئناف الإنتاج فور اكتمال التقييم”.

كما تعرض حقل نفطي آخر، تشغله شركة هنت أويل ومقرها الولايات المتحدة، لهجوم في وقت لاحق بمنطقة دهوك شمال العراق.

ولم ترد تفاصيل أخرى حول الهجوم.

ويوم الثلاثاء، أدى هجوم بمسيرة إلى توقف الإنتاج في حقل سرسنك النفطي في إقليم كردستان العراق قبل ساعات فقط من توقيع الشركة الأمريكية المشغلة له اتفاق مبادئ مع الحكومة العراقية لتطوير حقل آخر.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم يوم الثلاثاء، لكن مصادر أمنية في إقليم كردستان العراق قالت إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطائرة المسيرة جاءت من مناطق خاضعة لسيطرة فصائل متحالفة مع إيران.

وسقطت طائرتان مسيرتان يوم الاثنين في حقل خورملة النفطي بالقرب من أربيل في كردستان العراق مما أدى إلى تضرر أنابيب المياه في الحقل