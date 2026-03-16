هجوم بمسيرة على فندق في بغداد دون إصابات

القاهرة 16 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الداخلية العراقية اليوم الاثنين إن طائرة مسيرة استهدفت فندقا في بغداد دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وكانت مصادر أمنية قد ذكرت في وقت سابق أن طائرة مسيرة هاجمت فندق الرشيد في المنطقة الخضراء، التي تضم أبنية حكومية والسفارة الأمريكية، حيث شوهدت النيران والدخان يتصاعدان.

وقالت الوزارة إنه بعد الفحص “تبين أن طائرة مسيرة اصطدمت بالسياج العلوي للفندق دون أن تسفر عن أي خسائر بالأرواح البشرية أو أضرار مادية تذكر”.

ونددت الوزارة بالهجوم قائلة إن “استهداف البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق يعد عملا مرفوضا يمس سيادة القانون”.

وأفادت المصادر الأمنية في وقت سابق بأن صاروخين من طراز كاتيوشا أطلقا على السفارة الأمريكية في بغداد.

(تغطية صحفية أحمد رشيد وجيداء طه – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

