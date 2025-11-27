هجوم يوقف العمل في حقل غاز رئيسي بكردستان العراق

من أحمد رشيد

بغداد (رويترز) – قالت شركة دانة غاز، التي تشارك في تشغيل حقل كورمور للغاز بإقليم كردستان العراق، يوم الخميس إن هجوما استهدف منشأة تخزين أدى إلى تعليق العمليات في الحقل وإلى انقطاعات واسعة النطاق في التيار الكهربائي.

ووقع الهجوم، الذي لم يسفر عن سقوط مصابين أو قتلى، في وقت متأخر من مساء الأربعاء وهو الأبرز منذ سلسلة هجمات بطائرات مسيرة في يوليو تموز استهدفت حقول نفط مختلفة وخفضت الإنتاج من المنطقة بنحو 150 ألف برميل يوميا في الشهر نفسه.

ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن أحدث هجوم.

ولم يؤثر الهجوم على عمليات تصدير وإنتاج النفط. ويقدم حقل كورمور للغاز إمدادات لتوليد الكهرباء في المنطقة.

* مصالح أمريكية

تتكرر الهجمات على حقول النفط في كردستان العراق، وغالبا ما تؤدي إلى توقف الإمدادات، ويشير مسؤولون محليون إلى جماعات مسلحة مدعومة من إيران على أنها مصدر محتمل لتلك الهجمات يعمل ضد المصالح الأمريكية في المنطقة.

وكتب عزيز أحمد، نائب مدير مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، على موقع إكس بعد الهجوم “كم عدد الهجمات التي يتعين أن تقع قبل أن تسمح الحكومة الأمريكية ببساطة لحكومة إقليم كردستان بشراء معدات… مضادة للطائرات المسيرة للدفاع عن أجوائنا وبنيتنا التحتية الحيوية؟”.

وتحدث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني هاتفيا مع بارازاني، وندد بالهجوم ووصفه بأنه “هجوم على العراق بأسره”. واتفقا على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بهدف التوصل إلى المسؤولين عن الهجوم.

وتستثمر شركات أمريكية بقوة في قطاع الطاقة في كردستان.

وقالت شركة دانة غاز التي تتخذ من الإمارات مقرا في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية “تود شركة دانة غاز (ش.م.ع) أن تحيطكم

علما بأن أحد خزانات حفظ السائل في منشأة كورمور في إقليم كردستان العراق تعرض لهجوم صاروخي. لم تُسجل أي إصابات بين العاملين. وتم إيقاف الإنتاج لإخماد الحريق وإجراء تقييم للوضع”.

وقالت شركتا دانة غاز ونفط الهلال في أكتوبر تشرين الأول إن المرافق الجديدة تم تركيبها في إطار مشروع كيه.إم250 الذي عزز الطاقة الإنتاجية للحقل بنسبة 50 بالمئة.

* انقطاع الكهرباء

قال مهندس يعمل في الحقل لرويترز إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي نشب بسبب الهجوم في الساعات الأولى من صباح الخميس، لكن توقف إمدادات الغاز تسبب بالفعل في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من الإقليم.

وقال أوميد أحمد المتحدث باسم وزارة الكهرباء في كردستان إن من المتوقع انخفاض توليد الكهرباء بمقدار ثلاثة آلاف ميجاوات بعد الهجوم.

وقالت دانة غاز إنه لم تقع إصابات في صفوف العاملين. ويمتلك بيرل كونسورتيوم، الذي يضم دانة غاز وشركة نفط الهلال التابعة لها، حقوق تطوير حقل كورمور.

(شارك في التغطية مؤيد كناني من بغداد ونيرة عبد الله من دبي وإيناس العشري من القاهرة – إعداد‭ ‬مروة سلام للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)