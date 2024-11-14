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هدف مبكر من تونالي يمنح إيطاليا الفوز على بلجيكا في دوري الأمم

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بروكسل (رويترز) – أحرز ساندرو تونالي هدفا مبكرا ليمنح إيطاليا الفوز 1-صفر خارج أرضها على بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يوم الخميس وتعزز صدارتها للمجموعة الأولى.

سجل تونالي هدفه الأول مع إيطاليا وكان بوسعه أن يضيف هدفا آخر خلال أداء مثير للإعجاب خارج ملعب فريقه، إذ أقيمت على ملعب الملك بودوان رغم أن بلجيكا قدمت كل ما لديها في مباراة سريعة الوتيرة.

واستغل تونالي تمريرة جيوفاني دي لورينزو بعد تعثر المدافع البلجيكي مكسيم دي كويبر في الدقيقة 11 ليمنح إيطاليا تقدما مبكرا لم تتنازل عنه رغم النهاية القوية لأصحاب الأرض.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد إيطاليا إلى 13 نقطة في الترتيب، بينما خرجت بلجيكا من المنافسة على التأهل إلى دور الثمانية في مارس آذار المقبل.

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