هيئة الإحصاء السعودية: أكثر من 1.7 مليون يؤدون فريضة الحج

reuters_tickers

2دقائق

26 مايو أيار (رويترز) – قالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم الثلاثاء إن إجمالي أعداد الحجاج للعام الهجري 1447 بلغ 1707201، منهم 1546655 قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 160646 من المواطنين والمقيمين.

وأضافت الهيئة في بيان أن عدد الذين قدموا عبر المنافذ الجوية بلغ 1485729، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 54429، ووصل 6497 عبر المنافذ البحرية.

وأكدت السلطات السعودية انتقال حجاج بيت الله مساء اليوم من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة وفق الجداول المعتمدة وبشكل منظم حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا في مزدلفة ثم يبيتون فيها اقتداء بسنة رسول الله محمد.

وبدأ الحجاج نفرتهم إلى مزدلفة مع مغيب الشمس بعد أن استمعوا في وقت سابق من اليوم إلى (خطبة يوم عرفة) وأدوا صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة.

وأكد الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي الحذيفي في خطبة يوم عرفة أن الحج فريضة خالصة لله لا مجال فيها للشعارات السياسية أو النداءات الحزبية وتقوم على الخضوع لله واتباع سنة رسوله محمد.

وقال إن الحجاج قدموا “من كل فج عميق لأداء النسك، إرضاء لله تعالى وطلبا لثوابه، يعظمون البيت العتيق والمشاعر المقدسة”، موضحا أنه “لا فسوق ولا جدال في الحج، ولا شعارات سياسية، ولا نداءات حزبية”.

يأتي موسم الحج هذا العام في ظل هدوء مشوب بالحذر بعد التوقف المؤقت للحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير شباط واتسعت رقعتها لتشمل دول الخليج العربية.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)