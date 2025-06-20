هيئة الرقابة النووية السعودية: أي هجوم على المرافق النووية المدنية ينتهك القرارات الدولية

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دبي (رويترز) – قالت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية يوم الجمعة إن أي هجمات عسكرية على المنشآت النووية المدنية تنتهك القانون الدولي، وذلك في أعقاب هجمات إسرائيلية على مواقع نووية إيرانية وسط الحرب الجوية بين الجانبين.

وقالت الهيئة “يعد أي هجوم مسلح من أي طرف، وأي تهديد يستهدف المرافق النووية المخصصة للأغراض السلمية، انتهاكا للقرارات الدولية، ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية”.