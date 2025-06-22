هيئة الرقابة النووية بالإمارات: لا تأثير على البلاد في أعقاب القصف الأمريكي لإيران

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(رويترز) – نقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية يوم الأحد عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية قولها إنه لا يوجد أي تأثير على البلاد في أعقاب القصف الذي شنته الولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية.

وأكدت في بيان “عدم وجود تأثيرات على الدولة نتيجة هذه التطورات”.

وذكرت أنها “على اطلاع ومتابعة مستمرة للمستجدات، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتستلم بشكل دوري التحديث من القنوات الرسمية”.