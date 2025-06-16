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هيئة بحرية بريطانية تحذر من تزايد التشويش الإلكتروني بمياه الخليج ومضيق هرمز

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دبي (رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الاثنين إنها تلقت بلاغات متعددة عن تزايد التداخل الإلكتروني في مياه الخليج ومضيق هرمز.

وأضافت أن هذا التداخل يؤثر بشكل كبير على تقارير السفن عن المواقع من خلال الأنظمة الآلية.

ويتزامن هذا التحذير مع تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران في ظل استمرار إسرائيل في ضرب أهداف داخل إيران وشن طهران هجمات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية.

ونصحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي تداخل إلكتروني.

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