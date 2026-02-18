هيوماين السعودية تستثمر 3 مليار دولار في إكس أيه آي التابعة لماسك

afp_tickers

3دقائق

أعلنت شركة “هيوماين” السعودية للذكاء الاصطناعي والمدعومة من الدولة الأربعاء بأنها استثمرت ثلاثة مليارات دولار في شركة الملياردير الأميركي إيلون ماسك “إكس أيه آي”.

وذكرت الشركة في بيان بأنها باتت “بموجب هذه الصفقة، مساهما أقلّيا رئيسيا في الشركة، حيث جرى تحويل حصتها في إكس أيه آي إلى أسهم في شركة سبايس إكس”.

وأعلنت “سبايس إكس” في وقت سابق هذا الشهر استحواذها على شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة في وقت يسعى ماسك لتوحيد مصالحه التجارية العديدة.

أُطلقت “هيوماين”، المدعومة من صندوق الثروة السيادي السعودي البالغة قيمته نحو تريليون دولار، في أيار/مايو الماضي في وقت تراهن أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم على الذكاء الاصطناعي لتنويع اقتصادها.

وسبق لـ”إكس أيه آي” أن أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر بأنها ستتعاون مع “هيوماين” لبناء مركز بيانات في السعودية بقدرة 500 ميغاواط.

كما أبرمت الشركة السعودية اتفاقا جديدا مع “إنفيديا” هذا الشهر فيما مهّد مسؤولون أميركيون الطريق لبيع رقائق إلكترونية دقيقة متقدمة إلى المملكة الخليجية.

أجبر تراجع أسعار النفط والطلب على الخام الرياض على إعادة النظر في المشاريع الضخمة ضمن “رؤية 2030” الإصلاحية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأفادت عدة مصادر فرانس برس الجمعة بأن المملكة قلّصت حجم مشروعها الطموح للسياحة الفاخرة، والذي كان يتضمن بناء عشرات المنتجعات على ساحل البحر الأحمر كلفتها مليارات الدولارات بحلول عام 2030.

كما واجهت مدينة “نيوم” المستقبلية في شمال المملكة مشكلات أساسية.

في الأثناء، تواجه “إكس أيه آي” مخاوف متزايدة وتدقيقا تنظيميا بشأن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك انتشار المعلومات المضللة وصور ذات طابع جنسي للأطفال.

وأتاح الطرح الأخير لميزة تعديل في تطبيق “غروك” الذي طورته “إكس أيه آي” وتم دمجه في منصة “إكس”، للمستخدمين تعديل صور أشخاص حقيقيين على الإنترنت باستخدام أوامر نصية بسيطة.

سار/لين/ص ك