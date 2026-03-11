واشنطن بوست: مسيرة تستهدف منشأة دبلوماسية أمريكية في العراق

3دقائق

واشنطن 10 مارس آذار (رويترز) – أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول أمني لم تسمه وتنبيه داخلي لوزارة الخارجية الأمريكية بأن طائرة مسيرة استهدفت منشأة دبلوماسية أمريكية رئيسية في العراق أمس الثلاثاء في ما يُعتقد أنه رد من الجماعات المسلحة الموالية لطهران على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وذكرت الصحيفة أن الضربة استهدفت مركز الدعم الدبلوماسي، وهو مركز لوجستي للدبلوماسيين الأمريكيين بالقرب من مطار بغداد وقواعد عسكرية عراقية.

ولم يتضح من التقرير ما إذا كانت هناك خسائر بشرية. ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع (البنتاجون) بعد على طلبات التعليق.

وقالت واشنطن بوست إن ست طائرات مسيرة أطلقت نحو المجمع في بغداد، أصابت إحداها المنشأة الأمريكية بينما تسنى إسقاط الخمس الأخرى. ولم يكن المسؤول الأمني، الذي قالت الصحيفة إنه تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ليتمكن من مناقشة موقف أمني حساس، على علم بوقوع قتلى أو جرحى.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تنبيها داخليا قالت فيه إن طائرة مسيرة أصابت برج حراسة وأمرت الأفراد في المنشأة “بالانبطاح والاحتماء”.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الأمني أن الهجوم نفذته على الأرجح المقاومة الإسلامية في العراق، وهي مجموعة تضم فصائل مسلحة مدعومة من إيران.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في 28 فبراير شباط. وردت إيران بشن هجمات على إسرائيل وقواعد أمريكية في دول الخليج. وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة إن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية أودت بحياة أكثر من 1300 مدني.

وتقول إسرائيل إن 11 مدنيا قتلوا في الهجمات الإيرانية، بينما يقول الجيش الأمريكي إن سبعة من أفراده لقوا حتفهم. وأفادت رويترز أمس الثلاثاء بأن ما يصل إلى 150 جنديا أمريكيا أصيبوا في الحرب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات تهدف إلى القضاء على ما أسماه تهديدات وشيكة من إيران، مشيرا إلى برامجها النووية وللصواريخ الباليستية ودعمها حماس وحزب الله و”أنشطتها التي تنطوي على تهديد”.

وتنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي، ووصفت الهجمات بأنها انتهاك لسيادتها.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)