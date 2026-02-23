واشنطن تأمر بمغادرة الطاقم الدبلوماسي غير الأساسي من سفارتها في بيروت

أمرت الولايات المتحدة بإجلاء الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بيروت، في إجراء “موقت” على وقع استمرار التوترات بين واشنطن وطهران، وفق ما أبلغ مسؤول أميركي وكالة فرانس برس الاثنين.

وقال المسؤول الرفيع في وزارة الخارجية الأميركية طالبا عدم الكشف عن هويته “هذا إجراء موقت يهدف إلى ضمان سلامة موظفينا مع الحفاظ على قدرتنا على العمل ومساعدة المواطنين الأميركيين”.

وأفاد مصدر أمني لبناني وكالة فرانس برس بأن نحو 40 موظفا من السفارة غادروا عبر مطار بيروت الاثنين.

وينطبق القرار على الموظفين غير الأساسيين وأفراد أسرهم، لكن السفارة ستظل مفتوحة.

وأضاف المسؤول الأميركي “نجري تقييما للوضع الأمني باستمرار، وبناء على آخر تحليلاتنا، رأينا أن من الحكمة تقليص وجودنا إلى الموظفين الأساسيين فقط”.

وحشدت الولايات المتحدة قواتها في الشرق الأوسط لتكثيف الضغط على إيران ودفعها للتوصل إلى اتفاق معها في مفاوضات تُستأنف الخميس في سويسرا.

منذ هجمات السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 التي نفذتها حماس المدعومة من إيران في الأراضي الإسرائيلية، شنت إسرائيل غارات جوية في لبنان تسببت بإضعاف حزب الله وقضت على أبرز قادته.

ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024 أنهى حربا استمرت لأكثر من عام بين حزب الله واسرائيل، تواصل الأخيرة شن ضربات خصوصا على جنوب لبنان، تقول إن هدفها منع الحزب من إعادة ترميم قدراته العسكرية.

وقد أكدّ حزب الله السبت أن الخيار الوحيد هو “المقاومة” غداة مقتل ثمانية من عناصره بغارات اسرائيلية على شرق لبنان.

