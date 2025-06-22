واشنطن تؤكد تدمير برنامج إيران النووي وطهران تتوعدها بالرد

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أكدت واشنطن الأحد أن ضرباتها غير المسبوقة على إيران دمرت برنامجها النووي، فيما توعدت طهران الولايات المتحدة بالرد، ما يهدد بخروج الوضع عن السيطرة في الشرق الأوسط.

وقال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن لا مكان “بعد اليوم” للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مضيفا أن “عليها أن تنتظر عواقب لا يمكن إصلاحها”.

كما حذّر ولايتي من أن القواعد التي استخدمتها القوات الأميركية لشن هجمات على ثلاثة مواقع نووية إيرانية “سيتم اعتبارها أهدافا مشروعة”.

وإذ حذّر إيران بشدة من الرد، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يريد السلام وحث طهران على إنهاء النزاع بعد الضربات التي استهدفت مواقع فوردو وأصفهان ونطنز النووية.

وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث “لقد دمرنا البرنامج النووي الإيراني”.

وأكد هيغسيث أن الرئيس الأميركي “يسعى إلى السلام وعلى إيران سلوك هذا الطريق”، مشددا أنّ “هذه المهمة لم تكن تهدف إلى تغيير النظام”.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال دان كين إن “التقييمات الأولية تشير إلى أن المواقع الثلاثة تعرضت لأضرار وتدمير شديدين”.

لكن علي شمخاني، وهو مستشار آخر للمرشد الأعلى الإيراني، قال في منشور على منصة إكس إن إيران لا تزال تمتلك مخزونات من اليورانيوم المخصب.

من جانبه، صرّح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بأنه “في الوقت الحالي، لا أحد… قادر على تقييم الأضرار تحت الأرض في فوردو”.

– “الثأر” –

تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بـ”رد على العدوان” الأميركي خلال محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعرب عن مخاوفه من “تصعيد لا يمكن السيطرة عليه” في الشرق الأوسط.

وهتف متظاهرون في وسط طهران “الثأر، الثأر” رافعين قبضاتهم، بحسب صور بثها التلفزيون الرسمي.

ودعا زعماء فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إيران إلى “عدم القيام بأعمال أخرى من شأنها زعزعة استقرار المنطقة”.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب “عشرات الأهداف العسكرية” في إيران في أربع مناطق من البلاد الأحد، من بينها “لأول مرة” في مدينة يزد (وسط)، في اليوم العاشر من الحرب بين البلدين.

وفي القدس، قال مهندس الكمبيوتر كلاوديو حزان (62 عاما) لوكالة فرانس برس إنه يأمل أن يؤدي التدخل الأميركي إلى “تقصير” الحرب “الحتمية”.

قبل أن تطلق إسرائيل هجومها الواسع على إيران في 13 حزيران/يونيو، كانت طهران وواشنطن تجريان محادثات غير مباشرة منذ نيسان/أبريل بوساطة سلطنة عمان، للتوصل إلى اتفاق نووي.

وأكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأحد أن بلاده مستعدة “لإجراء محادثات” مع إيران تتناول برنامجها النووي المدني.

لكن بالنسبة لنظيره الإيراني عباس عراقجي، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل “تجاوزتا خطا أحمر كبيرا”.

– “مطرقة منتصف الليل” –

تم تنفيذ الهجوم الأميركي المفاجئ الذي أطلق عليه اسم “مطرقة منتصف الليل”، باستخدام سبع قاذفات شبح من طراز “بي-2” لم ترصدها الدفاعات الجوية الإيرانية، بحسب واشنطن.

وبحسب البنتاغون، كانت هذه أكبر ضربة عملياتية تنفذها قاذفات “بي-2” الاستراتيجية في التاريخ الأميركي.

ولأول مرة، استخدمت واشنطن قنابل قوية خارقة للتحصينات من طراز “جي بي يو-57” التي تزن 13 طنا وقادرة على اختراق عشرات الأمتار في الأعماق قبل أن تنفجر.

وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي الأحد، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من “دوامة لامتناهية من الردود الانتقامية”، ووصف الضربات الأميركية بأنها “منعطف خطير”.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، فرأى أن الضربات تشكل “نقطة تحول تاريخية” من شأنها أن “تساعد في قيادة الشرق الأوسط” نحو السلام، في حين دانت الدول العربية بشدة الضربات.

أطلقت إسرائيل هجومها على إيران بهدف معلن هو منعها من تطوير قنبلة ذرية، وهو أمر لطالما نفته طهران، وضربت مئات المواقع العسكرية والمواقع المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني منذ بداية الحرب.

كما أدت الضربات إلى قتل قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين بارزين.

وردت إيران بإطلاق وابل من الطائرات المسيّرة والصواريخ البالستية التي اعترضت أنظمة الدفاع الإسرائيلية معظمها، فيما سقط بقيتها وأحدث تدميرا واسعا في مناطق مختلفة من الدولة العبرية.

على الجانب الإيراني، خلّفت الحرب أكثر من 400 قتيل و3056 جريحا، معظمهم من المدنيين، وفقا للأرقام الرسمية. وأسفرت الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل عن مقتل 24 شخصا، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

بور-لب/جك-ناش-ح س