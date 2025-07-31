The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير 

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على مسؤولين في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين، متهمة إياهما باتخاذ خطوات “لتدويل نزاعهما مع إسرائيل”، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية.

ولم تحدد الخارجية الأميركية من هو المستهدف، وقالت فقط إنها سترفض منح تأشيرات ل”أعضاء” في منظمة التحرير الفلسطينية و”مسؤولين” من السلطة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن المنظمتين “تتخذان إجراءات لتدويل صراعهما مع إسرائيل، سواء من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية”.

واتهمت واشنطن السلطة ومنظمة التحرير ب”مواصلة دعم الإرهاب، بما في ذلك من خلال التحريض على العنف وتمجيده”، مشيرة إلى أن العقوبات تتمثل في رفض منح التأشيرات لأعضاء في المنظمة والسلطة.

ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بالعقوبات الأميركية، قائلا إن هذه الخطوة أظهرت “وضوحا أخلاقيا”.

ويأتي الإعلان عن العقوبات الأميركية فيما تعهدت دول عدة، بينها فرنسا، الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل، ما أثار غضب إسرائيل والولايات المتحدة اللتين اعتبرتا الخطوة “مكافأة” لحركة حماس.

ومن المحتمل أن يؤدي منع التأشيرات إلى تعقيد حضور القادة الفلسطينيين لاجتماعات الجمعية العامة.

وتدير السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس، الضفة الغربية المحتلة، أما منظمة التحرير الفلسطينية التي نشأت عام 1964، فهي الحركة المؤسسة التي تمثل الفلسطينيين.

وتسيطر حماس على قطاع غزة الذي أصبح مدمرا اثر شن إسرائيل حربا ضد الحركة الاسلامية في أعقاب شنها هجوما مباغتا على أراض إسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتزيد الولايات المتحدة أيضا الضغوط على المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

واتهم ساعر السلطة الفلسطينية بدفع أموال ل”إرهابيين” وعائلاتهم مقابل تنفيذ هجمات على أهداف إسرائيلية والتحريض ضد إسرائيل في المدارس والكتب المدرسية والمساجد ووسائل الإعلام الفلسطينية.

وأضاف على منصة اكس “إن هذا الإجراء المهم من قبل الرئيس (دونالد) ترامب وإدارته يكشف أيضا عن التشوه الأخلاقي لبعض الدول التي سارعت إلى الاعتراف بدولة فلسطينية افتراضية بينما أشاحت بنظرها عن دعم السلطة الفلسطينية للإرهاب والتحريض”.

لب/ح س-سام/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
9 إعجاب
28 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
جيسيكا
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
23 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
62 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية