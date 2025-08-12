واشنطن وبكين تمددان الهدنة التجارية 90 يوما

afp_tickers

7دقائق

أرجأت الصين والولايات المتحدة فرض رسوم جمركية مشددة على واردات بعضهما بعضا لمدة 90 يوما، قبل ساعات قليلة من انقضاء الهدنة التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم الثلاثاء.

ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا الاثنين “يمدّد تعليق الرسوم الجمركية على الصين لمدة 90 يوما أخرى”، بحسب ما أعلن في منشور على منصته “تروث سوشال”.

وذكر البيت الأبيض بأن قرار تعليق فرض الرسوم المشددة سيبقى مطبّقا حتى العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر.

كما ذكرت الصين بأنها ستعلق تطبيق قرارها زيادة الرسوم لمدة 90 يوما اعتبارا من 12 آب/اغسطس مع الإبقاء على الرسوم البالغة نسبتها 10 في المئة، بحسب بيان مشترك.

وبعدما تبادلت الولايات المتحدة والصين هذا العام فرض رسوم جمركية مرتفعة على منتجات بعضهما بعضا تجاوزت نسبتها المئة في المئة وأدت إلى تعطّل التجارة، اتفّق البلدان في أيار/مايو على خفضها مؤقتا.

وفي إطار هدنة أيار/مايو، تم خفض الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الصين إلى 30 في المئة بينما خُفّضت تلك المفروضة من الصين إلى 10 في المئة. وستبقى هذه النسب قائمة حتى تشرين الثاني/نوفمبر أو إلى حين التوصل إلى اتفاق قبل هذا الموعد.

وجاء في الأمر التنفيذي الذي نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني الاثنين أن واشنطن تشدد على موقفها بأنها تعاني من “عجز سنوي كبير ومتواصل في الميزان التجاري للمنتجات الأميركية” وهو أمر “يمثّل تهديدا فريدا واستثنائيا للأمن القومي واقتصاد الولايات المتحدة”.

وأكّد الأمر تواصل محادثات واشنطن مع بكين “للتعامل مع غياب المعاملة بالمثل تجاريا في علاقتنا الاقتصادية”، لافتا إلى أن الصين تواصل “اتّخاذ خطوات مهمة باتّجاه معالجة” الشكاوى الأميركية.

ذكرت بكين بدورها بأنها “ستتخذ أو تبقي على الإجراءات اللازمة لتعليق أو إلغاء التدابير غير الجمركية ضد الولايات المتحدة”، بموجب ما اتُّفق عليه في جنيف في أيار/مايو.

رحّب المستثمرون بقرار التمديد لتسجّل معظم الأسواق الآسيوية ارتفاعا الثلاثاء إذ سجّل مؤشر “نيكاي 225” في طوكيو ارتفاعا قياسيا نسبته 2,8 في المئة خصوصا بعد الاتفاق التجاري الذي توصّلت إليه اليابان مع واشنطن.

– قمة بين ترامب وشي؟ –

وفي شنغهاي، العاصمة التجارية للصين، رحّب السكان بتمديد الهدنة التجارية الثلاثاء.

وقال الطالب البالغ من العمر 25 عاما جانغ شوان “أشعر بأن المفاوضات ستدفع بالبلدين نحو الأفضل”.

من جانبه، أكد وكيل تأجير العقارات لين بينغ لفرانس برس بأنه يتوقع المزيد من المفاوضات بين البلدين نظرا إلى أن ترامب “رجل أعمال” ومن شأن تصاعد الحرب التجارية أن “يضر بمصالحه أيضا”.

وحذّر المحلل لدى “مجموعة الأزمات الدولية” وليام يانغ بأن “بكين ستكون سعيدة بإبقاء المفاوضات الأميركية-الصينية متواصلة، لكن من المستبعد أن نشهد تنازلات”.

ويرجّح يانغ أن تستغل الصين تأثيرها القوي في ما يتعلق بصادرات العناصر الأرضية النادرة للضغط على واشنطن.

وأفاد رئيس مجلس المال والأعمال الأميركي-الصيني شون ستاين بأن التمديد الحالي “ضروري لإعطاء الحكومتين الوقت للتفاوض على اتفاق”، وهو أمر يطمئن الشركات حتى يكون بإمكانها وضع خطط.

ومنذ توليه السلطة، فرض ترامب على المنتجات الصينية زيادة في الرسوم بدأت ضئيلة في شباط/فبراير عندما بلغت 10 في المئة لتزداد مرة تلو الأخرى في ظل النزاع التجاري بين البلدين إلى أن وصلت إلى 145 في المئة في نيسان/أبريل. وتم خفض الرسوم الآن إلى 30 في المئة، وهي نسبة تم التفاوض عليها في إطار الهدنة.

ولفتت نائبة رئيس “معهد آسيا للمجتمع والسياسات” ويندي كاتلر إلى أن التوصل إلى الاتفاق “سيمهّد لعقد قمة بين ترامب وشي هذا الخريف”، في إشارة إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ.

لكن كاتلر التي كانت نفسها مسؤولة تجارية أميركية أكدت أن “الأمر لن يكون نزهة على الإطلاق”.

وحتى مع توصل البلدين إلى اتفاق لتخفيف حدة التوتر بعد محادثات عالية المستوى في جنيف في أيار/مايو، كان خفض التصعيد هشا.

واجتمع كبار المسؤولين الاقتصاديين في لندن في حزيران/يونيو مع بروز خلافات واتّهام المسؤولين الأميركيين نظراءهم الصينيين بخرق الاتفاق. وعقد اجتماع مشابه آخر في ستوكهولم الشهر الماضي.

– رسوم متبادلة –

وأعرب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأحد عن أمله في أن تزيد الصين “سريعا طلباتها من حبوب الصويا بأربعة أضعاف” كطريقة لموازنة التجارة مع الولايات المتحدة.

بلغت صادرات الصين مستويات قياسية في 2024 وذكرت بكين أن صادراتها تجاوزت التوقعات في حزيران/يونيو إذ ارتفعت بنسبة 5,8 في المئة من عام لآخر، في وقت تسعى القوة الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام.

ومنذ عودته إلى الرئاسة، فرض ترامب رسوما نسبتها 10 في المئة على جميع شركاء بلاده التجاريين تقريبا، ردا على ممارسات تجارية تعتبرها واشنطن غير منصفة.

وبلغت هذه الرسوم مستويات أعلى الخميس الماضي بالنسبة لعشرات الاقتصادات.

وتُفرض حاليا رسوم أميركية نسبتها 15 في المئة على العديد من منتجات شركاء رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، بينما بلغت نسبة الرسوم 41 في المئة بالنسبة لسوريا.

وتستثني الرسوم قطاعات استُهدفت بناء على قوائم منفصلة مثل الصلب الألمنيوم، وتلك التي ما زالت خاضعة للتحقيق مثل المستحضرات الصيدلانية وأشباه الموصلات.

بور-بيس/لين/ص ك