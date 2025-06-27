وثيقة – فرع جنيف بمؤسسة غزة الإنسانية قد يواجه إجراءات قضائية

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من أوليفيا لو بويدفين

جنيف (رويترز) – أظهرت وثيقة قضائية أنه صدرت أوامر لفرع جنيف التابع لمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة التي تتولى تقديم المساعدات في قطاع غزة بالامتثال لشروط تسجيلها أو مواجهة إجراءات قضائية محتملة.

وكانت مؤسسة غزة قد بدأت توزيع مساعدات غذائية في غزة في نهاية شهر مايو أيار، حيث تشرف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات لاقى انتقادات من الأمم المتحدة.

ومؤسسة غزة الإنسانية مسجلة في الولايات المتحدة. وقد سجلت فرعا لها في جنيف في 12 فبراير شباط.

وجاء في الوثيقة القضائية التي نشرت في السجل التجاري في جنيف بتاريخ يوم الخميس أن المؤسسة لديها “أوجه قصور في الإجراءات التنظيمية التي يفرضها القانون”.

وأمهل السجل المؤسسة 30 يوما لإصلاح أوجه القصور. وقال السجل إنه إذا لم تمتثل، فسيتم إحالة القضية إلى محكمة محلية أو سلطة إشرافية لاتخاذ إجراء ضدها.

ولم تستجب المؤسسة على الفور لطلب للتعليق أرسلته رويترز عبر البريد الإلكتروني.

ورفضت مؤسسة غزة الإنسانية في وقت سابق انتقادات الأمم المتحدة لعملياتها في غزة، وقالت لرويترز إنها الكيان الوحيد الذي يعمل اليوم هو الذي تأسس في الولايات المتحدة.

والإخطار الصادر عن سجل جنيف منفصل عن تحقيق محتمل تدرس وزارة الداخلية الاتحادية السويسرية إجراءه بشأن المؤسسة.

وكانت السلطات السويسرية قد أبلغت رويترز في وقت سابق أن المؤسسة لا تفي بالمتطلبات القانونية بما في ذلك وجود العدد الصحيح من أعضاء مجلس الإدارة أو عنوان بريدي أو حساب مصرفي سويسري.

ومنذ أن رفعت إسرائيل حصارا استمر 11 أسبوعا على غزة في 19 مايو أيار الماضي، وسمحت باستئناف تسليم مساعدات محدودة من الأمم المتحدة، تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 400 فلسطيني في القطاع قتلوا وهم يحاولون الحصول على مساعدات من كل من مؤسسة غزة الإنسانية وعمليات الأمم المتحدة.

وتنفي المؤسسة وقوع أي حوادث في مواقعها، وقالت هذا الأسبوع إن مساعداتها يتم توصيلها بشكل آمن.