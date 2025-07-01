وزارة البترول المصرية: انقلاب بارج بحري في خليج السويس

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة البترول المصرية يوم الثلاثاء إنها تلقت بلاغا من شركة (أوسوكو) لإنتاج النفط والغاز عن انقلاب بارج بحري في خليج السويس.

وذكرت الوزارة أنه جرى تحديد موقع البارج ’آدم مارين 12’ بمنطقة جبل الزيت بالبحر الأحمر، على بُعد حوالي 300 كيلومتر جنوبي قناة السويس، وتُعد أحد أبرز مواقع إنتاج النفط في مصر.

ولا يُتوقع أن يُسبب الحادث اضطرابات في الملاحة بالقناة.

وأفادت مصادر تابعة لسلطات البحر الأحمر بأنه جرى تأكيد مقتل أربعة أشخاص على الأقل حتى الآن، وفقد ستة آخرين، وإنقاذ 21.

وذكرت مصادر في قطاع البترول أن البارج كان في طريقه إلى موقع جديد عندما انقلب في وقت سابق من المساء.

كان البارج يعمل في منطقة امتياز مملوكة لشركة أديس لخدمات الحفر البحري، حيث كان يحفر عدة آبار.

وأفادت المصادر بأن أديس كلفت شركة أوسوكو بعمليات الحفر.

ولم تستجب شركة أديس لطلب التعليق.