وزارة البترول المصرية: تلقينا بلاغا عن انقلاب بارج بحري في خليج السويس

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة البترول المصرية يوم الثلاثاء إنها تلقت بلاغا من شركة (أوسوكو) لإنتاج النفط والغاز عن انقلاب بارج بحري في خليج السويس.

وأضافت الوزارة في بيان “في ضوء المتابعة الفورية للحادث، توجه السيد وزير البترول والثروة المعدنية والسيد وزير العمل على رأس فريق من قيادات الوزارتين إلى موقع الحادث للوقوف ميدانيا على تطورات الموقف، ومتابعة عمليات الإنقاذ وما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع الحادث”.

وذكرت أنها تتابع “تطورات الموقف لحظة بلحظة، وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات التابعة لها بالمنطقة”.