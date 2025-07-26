وزارة التربية والتعليم الإماراتية تنظم برنامج “الصيف بالخارج” لتلاميذ المدارس الحكومية

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أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية إيفاد 270 تلميذا وتلميذة من الصفين العاشر والحادي عشر في المدارس الحكومية إلى مجموعة من أبرز الجامعات والمعاهد والمؤسسات البحثية والعلمية حول العالم، خلال الصيف الحالي، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وذكرت الوكالة أنّ سفر التلاميذ الذين يمثلون نخبة من الطلبة المتفوقين والمشاركين في البرامج الوطنية والمسابقات النوعية يأتي ضمن برنامج “الصيف بالخارج” وذلك خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس.

وأوضحت الوزارة أنّ “هذه الخطوة تأتي في إطار الرؤية الإستراتيجية للوزارة لبناء جيل وطني متمكن معرفيا ومهاريا”.

ويهدف البرنامج إلى “تمكين الطلبة من خوض تجارب تدريبية وتثقيفية عالمية عالية المستوى، بما يسهم في توسيع مداركهم، وتنمية مهاراتهم الشخصية والأكاديمية”، بالإضافة إلى “تزويدهم بفهم أعمق للممارسات المبتكرة في مجالات متنوعة تشمل الذكاء الاصطناعي والقيادة وريادة الأعمال”.

هت/الح