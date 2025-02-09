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وزارة الخارجية: مصر تستهجن “ادعاءات” نتنياهو في وسائل الإعلام الأمريكية

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(رويترز) – قالت وزارة الخارجية المصرية في وقت متأخر من مساء يوم الأحد إن مصر “تستهجن” التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وسائل إعلام أمريكية ووصفتها بأنها “ادعاءات وتضليل متعمد”.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، اتهم نتنياهو مصر بمنع سكان غزة من مغادرة القطاع، وقال “كان البعض يقدم رشى لحراس (المعبر). لذا، خرج الأثرياء للغاية، لكن أولئك الذين أرادوا المغادرة لم يتمكنوا من ذلك”، مضيفا أنه يجب منح الفلسطينيين في غزة خيار الانتقال لمكان آخر.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت وزارة الخارجية تشير إلى مقابلة فوكس نيوز.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية