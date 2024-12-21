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وزارة الخارجية الأمريكية تفرض قيودا على منح تأشيرات لأشخاص من جنوب السودان

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(رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إنها فرضت قيودا على منح تأشيرات لعدد من الأشخاص المسؤولين عن الصراع الدائر في جنوب السودان.

وذكرت الوزارة “نلاحظ الإخفاق المستمر لزعماء جنوب السودان في استخدام موارد الدولة لصالح الشعب، وإخفاقهم في القضاء على الفساد الحكومي وسيطرة النخبة على موارد البلاد، وإخفاقهم في حماية شعب جنوب السودان من الانتهاكات وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية، وإخفاقهم في حفظ السلام”.

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