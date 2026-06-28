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وزارة الداخلية: مقتل مواطن قطري بشظايا ناجمة عن “عمليات عسكرية”

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قطر 28 يونيو حزيران (رويترز) – أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم الأحد عن مقتل مواطن قطري متأثرا بجروحه جراء شظايا ناجمة عن “العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة”، وذلك بعد فقدان قارب كان يقله وشخصا آخر.

وأوضحت الوزارة أن الشخص الثاني أصيب، مضيفة أنها عثرت على القارب المفقود فجر اليوم بعد عمليات بحث بدأت أمس.

ولم تفصح الوزارة عن موقع الحادث، ولم تحدد ما إذا كانت الشظايا مرتبطة بطائرات إيرانية مسيرة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين اليوم.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وأحمد طلبة-إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية