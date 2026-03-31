وزارة الداخلية العراقية: خطف صحفية أجنبية في بغداد على يد “مجهولين”

1دقيقة

القاهرة 31 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء إن صحفية أجنبية تعرضت “إلى حادث اختطاف من قبل مجهولين” في بغداد، دون الكشف عن جنسيتها.

وأضافت الوزارة في بيان “تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على أحد (المشتبه بهم)… الجهود مستمرة لتعقب باقي المتورطين وتحرير المختطفة”.

وذكر مصدران في الشرطة العراقية أن الصحفية المخطوفة تحمل جواز سفر أمريكيا.

(تغطية صحفية جيداء طه – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)