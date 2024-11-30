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وزارة الصحة: إصابة 4 في هجومين إسرائيليين على جنوب لبنان

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية يوم السبت إن ثلاثة أشخاص، بينهم طفل يبلغ سبعة أعوام، أصيبوا في هجوم إسرائيلي على سيارة في قرية مجدل زون جنوب لبنان.

وأضافت الوزارة أن شخصا آخر أصيب في غارة إسرائيلية على قرية البيسارية القريبة من مدينة صيدا بجنوب لبنان في وقت لاحق يوم السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن هجوما على منشأة تابعة لحزب الله في صيدا تضم قاذفات صواريخ للجماعة.

وأضاف أنه استهدف أيضا مركبة في جنوب لبنان محملة بقذائف صاروخية وذخائر وعتاد عسكري في إطار رده على انتهاكات وقف إطلاق النار.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ يوم الأربعاء، لكن الجانبين يتبادلان الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي يهدف إلى وقف القتال الذي اندلع قبل أكثر من عام.

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