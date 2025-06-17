وزارة الصحة: مقتل 51 بقذائف إسرائيلية أثناء انتظار المساعدات بغزة

reuters_tickers

4دقائق

من نضال المغربي وداود أبو الكاس

القاهرة/غزة (رويترز) – قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن قذائف دبابات إسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 51 فلسطينيا أثناء انتظارهم شاحنات مساعدات في خان يونس بجنوب القطاع، مضيفة أن العشرات أصيبوا.

وأفاد متحدث باسم الوزارة بارتفاع “حصيلة مجزرة الاحتلال بحق المواطنين الذين ينتظرون المساعدات في منطقة التحلية بمحافظة خان يونس صباح يوم الثلاثاء، حيث وصل لمجمع ناصر الطبي حتى اللحظة 51 شهيدا وأكثر من 200 إصابة بينهم 20 حالة خطيرة جدا”.

وقال مسعفون وسكان إن الدبابات الإسرائيلية أطلقت قذائف على حشود الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات على الطريق الشرقي الرئيسي في خان يونس.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق حتى الآن على الواقعة.

وقال شهود إن الدبابات الإسرائيلية أطلقت قذيفتين على الأقل على آلاف الأشخاص الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات.

وذكر بيان لوزارة الصحة أن “أقسام الطوارىء والعناية المركزة والعمليات تشهد حالة من الاكتظاظ الشديد مع وصول العدد الكبير من الإصابات والشهداء” إلى مجمع ناصر الطبي.

واضطر الطاقم الطبي إلى وضع بعض الجرحى على الأرض وفي الممرات لعدم وجود أماكن لهم.

الواقعة هي الأحدث في سلسلة من عمليات القتل الجماعي شبه اليومية لفلسطينيين يسعون للحصول على المساعدات خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتي شملت إطلاق النار بالقرب من المواقع التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون محليون بقطاع الصحة إن 23 شخصا على الأقل قتلوا بنيران إسرائيلية يوم الاثنين أثناء اقترابهم من موقع توزيع مساعدات تابع للمؤسسة في رفح بجنوب غزة.

وذكرت مؤسسة غزة الإنسانية في بيان صحفي في وقت متأخر يوم الاثنين أنها وزعت أكثر من ثلاثة ملايين وجبة من مواقع التوزيع الأربعة الخاصة بها دون حوادث.

ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي على تقارير إطلاق النار يوم الاثنين. وفي وقائع سابقة، أقر الجيش أحيانا بإطلاق الجنود النار قرب مواقع توزيع المساعدات، محملا المسلحين مسؤولية إثارة العنف.

ووضعت إسرائيل مسؤولية توزيع معظم المساعدات التي تسمح بدخولها إلى غزة في أيدي مؤسسة غزة الإنسانية، التي تدير مواقع في مناطق تحرسها القوات الإسرائيلية.

ورفضت الأمم المتحدة الخطة، قائلة إن توزيع المؤسسة للمساعدات غير كاف وخطير وينتهك مبادئ حياد المنظمات الإنسانية.

اندلعت أحدث موجة من إراقة الدماء في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في أكتوبر تشرين الأول 2023، عندما هاجم مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وأدى الهجوم العسكري الذي ردت إسرائيل بشنه على غزة إلى مقتل ما يقرب من 55 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في القطاع، بينما أدى إلى نزوح جميع سكانه تقريبا وفجر أزمة جوع.

وأثار هجوم إسرائيل أيضا اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، وجرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية. وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات.