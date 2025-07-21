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وزارة الصحة بغزة: قوة إسرائيلية خاصة تعتقل مسؤولا كبيرا في الوزارة

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن قوة إسرائيلية متخفية اعتقلت مروان الهمص، المسؤول الكبير في الوزارة، خارج المستشفى الميداني التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر في جنوب قطاع غزة يوم الاثنين.

وبحسب الوزارة، كان الهمص، المكلف بإدارة ملف المستشفيات الميدانية بالقطاع، في طريقه لزيارة المستشفى الميداني التابع للصليب الأحمر في شمال رفح عندما أقدمت قوة إسرائيلية على “اختطافه” بعد إطلاق النار، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة مدني آخر بالقرب منه.

وقال مسعفون إن القتيل صحفي محلي كان يصور مقابلة مع الهمص عندما حدثت الواقعة.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي والصليب الأحمر بعد على طلبين منفصلين من رويترز للتعليق.

وخلال الحرب المستمرة منذ 21 شهرا على غزة، داهمت إسرائيل مستشفيات في أنحاء القطاع وهاجمتها، واتهمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) باستخدامها لأغراض عسكرية، وهو اتهام تنفيه الحركة. إلا أن إرسال قوات سرية لتنفيذ اعتقالات حدث نادر.

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