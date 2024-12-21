وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات

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أعلن وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس حاجي الخوري أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الجمعة أنّ “الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة من الميزانية الاتحادية البالغة 65 مليار درهم”.

وأوضح الخوري، في حديثه لـ”وام” على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن “هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة”.

وأكد الخوري “أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية”.

هت/كام