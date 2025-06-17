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وزير: تركيا لا تتوقع مشكلات في إمدادات النفط والغاز وسط صراع إسرائيل وإيران

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أنقرة (رويترز) – قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن تركيا تتوقع عدم حدوث مشاكل في إمدادات النفط والغاز لتلبية الطلب المحلي وسط الصراع بين إسرائيل وإيران، على الرغم من أن أسعار الطاقة قد تستمر في الارتفاع.

وأضاف في تصريحات للصحفيين في وقت متأخر يوم (الاثنين) أن تركيا ستحتاج إلى استبدال الخام الخليجي، الذي يمثل 20 بالمئة من إجمالي إمدادات تركيا، في حال توقف محتمل للشحن عبر مضيق هرمز.

لكنه قال إن أنقرة لا تتوقع أي مشكلات في تأمين إمداداتها من النفط والغاز الطبيعي.

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