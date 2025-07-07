وزير: فرنسا تشعر بالقلق على أحد مواطنيها بعد أن فقد في إيران

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باريس (رويترز) – قال لوران سان مارتن الوزير الفرنسي المكلف بشؤون التجارة الخارجية والمقيمين في الخارج يوم الاثنين إن فرنسيا مفقود في إيران منذ منتصف يونيو حزيران وليس لدى باريس تفاصيل عما حدث له.

وتابع مارتن قائلا لإذاعة آر.تي.إل “إنه اختفاء مثير للقلق، ونحن على اتصال بأسرته… الأمر مقلق لأن إيران تتبع سياسة متعمدة باحتجاز رهائن غربيين”.

لكن الوزير لم يذكر تحديدا أن السلطات الإيرانية تحتجز الشاب الذي يحمل أيضا الجنسية الألمانية.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الشاب يبلغ من العمر 18 عاما وكان في رحلة بالدراجة بالمنطقة قبل أن يختفي بعد أيام قليلة من بدء القصف الإسرائيلي على إيران.

وعن مواطنين فرنسيين آخرين، قال مصدر دبلوماسي إن إيران اتهمت جاك باري وسيسيل كولير بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد). وتحتجز إيران الاثنين منذ أكثر من ثلاث سنوات فيما وصفته فرنسا بأنه احتجاز لرهائن برعاية الدولة.

ولم يشر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي تحدث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي يوم الأحد، في بيان إلى الشاب المفقود لكنه طالب بالإفراج “الفوري وغير المشروط” عن باري وكولير.

وقالت شقيقة كولير يوم الأحد إن المحتجزين نقلا من سجن إيفين في طهران بعدما قصفته إسرائيل، لكن لم يبلغها أي أحد بمكان احتجازهما الحالي.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني العشرات من الأجانب ومزدوجي الجنسية في السنوات القليلة الماضية بتهم تتعلق في الأغلب بالتجسس. وتتهم جماعات معنية بالدفاع عن الحقوق ودول غربية إيران باحتجاز أجانب واستخدام ذلك ورقة للمساومة، وهو ما تنفيه طهران.

ورفعت فرنسا في مايو أيار دعوى في محكمة العدل الدولية على إيران تتهمها بانتهاك الحق في الحصول على الحماية القنصلية في محاولة للضغط عليها بسبب اعتقال اثنين من مواطنيها.