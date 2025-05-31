وزير إيراني: عُمان قدمت بنود اقتراح أمريكي للاتفاق النووي

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القاهرة (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن نظيره العماني قدم خلال زيارة قصيرة لطهران يوم السبت بنود مقترح أمريكي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق نووي بين طهران وواشنطن.

وأضاف عراقجي في منشور على منصة إكس أن إيران “سترد على المقترح الأمريكي بما يتماشى مع المبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني”.

ويأتي تصريح عراقجي قبل جولة سادسة مرتقبة من المحادثات بين واشنطن وطهران لحل النزاع المستمر منذ عقود حول البرنامج النووي الإيراني.

ولم يُعلن بعد عن موعد المحادثات ولا مكانها.