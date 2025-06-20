وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر حزب الله من دخول الصراع مع إيران

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(رويترز) – حذر يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي يوم الجمعة جماعة حزب الله اللبنانية من مغبة المشاركة في الصراع مع إيران قائلا إن صبر إسرائيل نفد مع “الإرهابيين” الذين يهددونها.

وقال نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله أمس الخميس إن الجماعة اللبنانية تتصرف بما تراه مناسبا “في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأميركي الغاشم”.

وفي تصريحات أخرى، لم تتعهد الجماعة بشكل صريح بالانضمام إلى القتال، وقال مسؤول في حزب الله لرويترز الأسبوع الماضي إن الجماعة لا تنوي شن هجمات على إسرائيل.