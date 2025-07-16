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وزير خارجية أمريكا: اتفاق الأطراف في سوريا على خطوات محددة لإنهاء الاشتباكات

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(رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأربعاء إن الأطراف المختلفة التي تقاتل في سوريا اتفقت على خطوات محددة من شأنها إنهاء الاشتباكات هناك.

وأضاف “أشركنا جميع الأطراف المنخرطة في الاشتباكات في سوريا. واتفقنا على خطوات محددة من شأنها إنهاء هذا الوضع المقلق والمرعب الليلة”.

وتابع روبيو “سيتطلب ذلك من جميع الأطراف الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها وهذا ما نتوقع منهم أن يفعلوه بالكامل”.

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