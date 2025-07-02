وزير خارجية إيران: القصف الأمريكي “ألحق أضرارا جسيمة” بموقع فوردو النووي

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(رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس نيوز إن القصف الأمريكي لموقع فوردو النووي الإيراني “ألحق أضرارا جسيمة وفادحة” بالمنشأة.

وأضاف في المقابلة التي أذيعت يوم الثلاثاء “لا أحد يعرف بالضبط ما الذي حدث في فوردو. إلا أن ما نعرفه حتى الآن هو أن المرافق تعرضت لأضرار جسيمة وفادحة”.

وقال “تعمل منظمة الطاقة الذرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية… حاليا على إجراء تقييم وتقدير، وسيتم رفع تقرير بهذا الشأن للحكومة”

ونقلت صحيفة واشنطن بوست يوم الأحد عن أربعة مصادر مطلعة على معلومات مخابراتية سرية متداولة داخل دوائر الحكومة الأمريكية أن اتصالات إيرانية جرى رصدها قللت من حجم الضرر الذي سببته الضربات الأمريكية للبرنامج النووي الإيراني.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد قال إن الضربات “محت بشكل كامل وكلي” البرنامج النووي الإيراني، لكن مسؤولين أمريكيين أقروا بأن الأمر سيستغرق وقتا لوضع تقييم وافٍ للأضرار التي تسببت فيها.