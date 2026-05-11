وزير خارجية تركيا يزور قطر لإجراء محادثات حول حرب إيران

أنقرة 11 مايو أيار (رويترز) – قال مصدر دبلوماسي تركي اليوم الاثنين إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيزور قطر غدا الثلاثاء لإجراء محادثات حول حرب إيران وتأثيرها على منطقة الخليج والجهود الرامية إلى ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز.

وتحافظ تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والجارة لإيران، على اتصال وثيق مع كل من الولايات المتحدة وإيران وباكستان، التي تضطلع بدور الوساطة، منذ اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران. ودعت تركيا إلى إنهاء الصراع، ونددت بالهجمات على إيران لكنها انتقدت أيضا ضربات طهران على دول الخليج ووصفتها بأنها غير مقبولة.

وقال المصدر إن فيدان، الذي كانت أحدث زيارة قام بها للدوحة في مارس آذار وأجرى مكالمتين منفصلتين مع وزير الخارجية الإيراني في مطلع الأسبوع، سيكرر دعم تركيا لحليفتها قطر في مواجهة الهجمات الإيرانية.

وأضاف المصدر أن فيدان سيعبر عن توقعات أنقرة بضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز، ويشير إلى الحاجة الماسة إلى ذلك من أجل الأمن الإقليمي والاستقرار الاقتصادي.

ومضى قائلا إن من المتوقع أن “يؤكد فيدان أن التوصل إلى حل دائم للصراع في الخليج هو الأولوية الأكثر إلحاحا، وأن يتبادل وجهات النظر بشأن المبادرات الدبلوماسية لتحقيق ذلك”.

وتربط أنقرة والدوحة علاقات قوية وتتعاونان في مجموعة واسعة من القضايا، تتراوح من الطاقة إلى الدفاع. ولتركيا قاعدة عسكرية في قطر، وتجري مفاوضات مع الدوحة بشأن شراء طائرات مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون، في إطار اتفاق مع بريطانيا.

(تغطية صحفية طوان جمركجي – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )