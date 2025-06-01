وصول أكثر من 1100 مهاجر إلى بريطانيا السبت عبر المانش

afp_tickers

5دقائق

وصل حوالى 1194 مهاجرا إلى المملكة المتحدة بعدما عبروا المانش بواسطة قوارب صغيرة السبت، في عدد عدد قياسي منذ مطلع العام، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى أرقام رسمية.

وبذلك، يرتفع الى 14 الفا و808 عدد الأشخاص الذين وصلوا الى المملكة المتحدة بحرا منذ بداية العام، في مستوى غير مسبوق رغم الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومتان الفرنسية والبريطانية لاحتواء هذه الظاهرة.

وأفادت سلطات السواحل الفرنسية بأنها أنقذت حوالى 200 مهاجر بين ليل الجمعة وليل السبت.

وما زال العدد الذي وصفه وزير الدفاع البريطاني جون هايلي بـ”الصادم” أقل من العدد القياسي المسجّل في أيلول/سبتمبر 2022 عندما وصل 1300 مهاجر على متن قوارب صغيرة خلال يوم واحد.

لكنه ما زال يشكل تحديا لرئيس الوزراء كير ستارمر الذي بذل جهودا كبيرة حيال الهجرة غير النظامية على وقع ضغوط اليمين المتشدد لخفض عدد المهاجرين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تعليقا على الأرقام الأخيرة “نريد وضع حد لعمليات العبور الخطيرة بواسطة قوارب صغيرة والتي تهدد الأرواح وتقوّض أمن حدودنا”.

وكشف ستارمر عن سياسات جديدة للهجرة هذا الشهر شملت مضاعفة المدة التي يحتاج اليها المهاجرون للحصول على حق الإقامة في البلاد وسلطات جديدة لترحيل المجرمين الأجانب.

واعتبرت الإجراءات على نطاق واسع أنها محاولة لاستعادة دعم الناخبين ومواجهة التهديدات من حزب الإصلاح اليميني المتشدد الذي تزداد شعبيته.

ويدرس البرلمان حاليا تشريعا منفصلا للتعامل مع الهجرة غير النظامية يدعى “قانون أمن الحدود واللجوء والهجرة”.

لكن عمليات العبور المسجّلة السبت ستشكّل ضربة جديدة.

ويعتبر العدد الإجمالي البالغ 14808 عمليات عبور الأعلى للأشهر الخمسة الأولى من العام منذ بدء تسجيل الأعداد في 2018، عندما شاع استخدام الطريق إلى المملكة المتحدة أول مرة.

كما تجاوز العدد القياسي المسجّل للأشهر الستة الأولى من أي سنة والذي بلغ حوالى 12900 في الأشهر الستة الأولى من العام 2024.

– “صادمة” –

وتم السبت إنقاذ 184 شخصا خلال أربع عمليات إنقاذ مختلفة على السواحل الفرنسية، بحسب ما أفاد بيان للولاية البحرية للمانش والمنطقة الشمالية في بيان.

وفي إحدى الحالات، تعطّل محرّك قارب كان يقل 61 شخصا. وفي حالة أخرى، طلب تسعة أشخاص على متن قارب المساعدة.

وبناء على حصيلة أعدتها فرانس برس تستند إلى أرقام رسمية، لقي 15 شخصا حتفهم هذا العام أثناء محاولتهم عبور المانش الذي يعد من أكثر مناطق العالم ازدحاما لجهة حركة الملاحة.

وقال هايلي لشبكة “سكاي نيوز” في مقابلة الأحد إن “هذه المشاهد بالأمس كانت صادمة”.

وأضاف “رأينا المهرّبين ينطلقون من أماكن أخرى ويأتون مثل سيارات الأجرة لأخذهم”، مضيفا أن “بريطانيا فقدت السيطرة على حدودها”.

وافقت فرنسا هذا العام على السماح لدوريات الشرطة التابعة لها باعتراض المهاجرين في المياه غير العميقة، لكن لا يمكنها إيقاف قارب وهو في طريقه.

وقال هايلي “لدينا اتفاق (مع الفرنسيين) على تغيير طريقة عملهم. أولويتنا هي دفعهم الى تنفيذ (الاتفاق) بحيث يعترضون المهربين ويوقفون هؤلاء الاشخاص في القوارب”.

واضاف عبر بي بي سي “المطلوب الآن هو العمل بشكل وثيق مع الفرنسيين لإقناعهم بتنفيذ الاتفاق بحيث يتمكنون من التدخل في المياه، في المياه غير العميقة، الأمر الذي لا يقومون به حاليا”.

بور-اكس/لين/ب ق