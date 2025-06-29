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وضع حجر الأساس لمجمع للبطاريات الكهربائية في إندونيسيا يثير انتقاد منظمات

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افتتح رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو الأحد أعمال بناء مجمع صناعي تبلغ كلفته 5,9 مليارات دولار لإنتاج بطاريات للسيارات الكهربائية، بدعم من شركة “كاتل”الصينية العملاقة. 

وتعرض المشروع لانتقاد منظمات غير حكومية بسبب افتقاره إلى ضمانات بيئية. 

وقال وزير الطاقة بهليل لاهاداليا الأحد خلال كلمة ألقاها إلى جانب الرئيس إن المركز الرئيسي يقع في جزيرة هالماهيرا في منطقة مالوكو (4,7 مليارات دولار)، والثاني في كاراوانغ في جاوا الغربية (1,2 مليار دولار). 

وأوضح الوزير من كاراوانغ أن موقع هالماهيرا سيُخصص للتعدين والتكرير وإنتاج الكاثود، بينما سيُخصص موقع جاوا الغربية لإنتاج خلايا البطاريات. 

ولم يتم تحديد موعد تشغيل المشروع الضخم، لكن مسؤولين إندونيسيين صرحوا سابقا بأن مصنع “كاتل” في هالماهيرا سيُفتتح في آذار/مارس 2026. 

وبالإضافة إلى “كاتل” تموّل مجمع هالماهيرا شركة “تشجيانغ هوايو كوبالت” الصينية وشركة “أنتام” المملوكة من الدولة الإندونيسية.

 وقال سوبيانتو خلال حفل وضع حجر الأساس في كاراوانغ “وفقا لحساباتي، لن يستغرق الأمر وقتا طويلا، ربما من خمس إلى ست سنوات، حتى نحقق الاكتفاء الذاتي من الطاقة”.

إندونيسيا أكبر منتج للنيكل في العالم، وتسعى للاستفادة من احتياطياتها الضخمة، الأكبر عالميا، مع فرض حظر على التصدير في 2020، ما أدى إلى ازدهار صناعي محلي لهذا المعدن الرئيسي المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية وفي الفولاذ المقاوم للصدأ. 

إلا أن المنظمتين المدافعتين عن شؤون المناخ “كلايمت رايتس انترناشونال” و”غرينبيس” أعربتا عن استيائهما من عدم وجود ضمانات بشأن حماية البيئة في موقع هالماهيرا. 

هالماهيرا جزيرة في أرخبيل مالوكو، تضم أكبر منجم نيكل في العالم، في منطقة “ويدا باي” الصناعية. 

وحذر براد آدامز، المدير التنفيذي لمنظمة “كلايمت رايتس انترناشونال” في بيان الخميس من أن “على شركات كاتل وهوايو كوبالت وبي تي أنتام الالتزام باحترام حقوق المجتمعات المحلية والبيئة قبل بدء العمل”. 

كما نددت شبكة منظمات “ماينينغ أدفوكاسي نتوورك” غير الحكومية (جاتام) بالحكومة التي “تسعى إلى تحقيق هدف نمو اقتصادي مبهم، متجاهلة عمدا التحذيرات العامة” التي تطالب بإنهاء الأضرار اللاحقة بالبيئة وسبل عيش السكان. 

ووثّقت وكالة فرانس برس بالتفاصيل في أيار/مايو كيف تم التعدي على أراضي قبيلة هونغانا مانياوا من خلال عمليات تعدين في هذه المنطقة.

دسا/س ح/ب ق

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