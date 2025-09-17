وعكة صحية تضطر بولسونارو لقضاء ليلته في المستشفى

أعلنت عائلة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو أنّه سيمضي ليلة الثلاثاء-الأربعاء في مستشفى في برازيليا بعد تعرّضه لوعكة صحية، في تطوّر يأتي بعيد أيام من صدور حُكم بسجنه لمدة 27 عاما بتهمة تدبير محاولة انقلابية.

وقال السناتور فلافيو بولسونارو، النجل الأكبر للرئيس السابق، عبر منصة إكس إنّ والده الموضوع منذ مطلع آب/أغسطس قيد الإقامة الجبرية “شعر بوعكة صحية، مع نوبة حادة من الفواق، وقيء، وانخفاض في ضغط الدم”.

وسرعان ما نُقل الزعيم اليميني المتطرّف (70 عاما) إلى المستشفى حيث أعلن ابنه البكر للصحافيين أنّ والده تعرّض “لنوبة فواق أكثر شدّة” جعلته “عاجزا عن التنفس لمدة عشر ثوان تقريبا”.

وأضاف أن وضع والده الذي حكم البلاد بين 2019 و2022 “مستقر لكنّه لا يبدو بحالة جيّدة”، مضيفا أنّ الرئيس السابق سيمضي الليلة في المستشفى “تحت المراقبة”.

من جهتها، قالت ميشيل بولسونارو، زوجة الرئيس السابق، في منشور على إنستغرام إنّ زوجها خضع لفحوصات تلقّى على إثرها أدوية عن طريق الوريد، مناشدة أنصاره “الاستمرار في الصلاة” من أجله.

وعصر الثلاثاء انتشر عناصر من شرطة السجون أمام المستشفى لحراسة بولسونارو، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

وفي السنوات الأخيرة عانى بولسونارو من مشاكل صحية عديدة وقد خضع لعمليات جراحية مرات عدّة بسبب مضاعفات هجوم بسكين تعرّض له خلال تجمّع انتخابي في 2018.

وفي نيسان/أبريل، خضع بولسونارو لعملية جراحية معقّدة في البطن استمرت أكثر من 12 ساعة لعلاج انسداد معوي. وبعد تلك العملية مكث ثلاثة أسابيع في المستشفى للنقاهة.

