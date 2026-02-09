The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وفاة عامل وإصابة 13 في حريق بمصفاة بيجي العراقية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بغداد 9 فبراير شباط (رويترز) – قالت مصادر من الشرطة والقطاع الطبي إن عاملا لقي حتفه وأصيب ما لا يقل عن 13 آخرين في حريق كبير شب اليوم الاثنين بمصفاة بيجي العراقية جراء اشتعال وحدة لإنتاج الوقود.

وقال مهندسون في مجمع مصفاة بيجي، التي تبعد نحو 180 كيلومترا إلى الشمال من بغداد، إنهم شاهدوا جثة واحدة على الأقل وإن الدفاع المدني تمكن من السيطرة على الحريق.

وذكر مهندسون في المصفاة أن الحريق لم يؤثر على عمليات الإنتاج.

وأوضحت وزارة النفط العراقية في بيان صدر في وقت لاحق أن “فرق السلامة والإطفاء تمكنت… من السيطرة على الحريق… مؤكدة أن سبب الحريق كان استبدال عمل الكابسة وهو من الأعمال الروتينية اليومية”.

(تغطية صحفية أحمد رشيد – إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية