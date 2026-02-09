وفاة عامل وإصابة 13 في حريق بمصفاة بيجي العراقية

1دقيقة

بغداد 9 فبراير شباط (رويترز) – قالت مصادر من الشرطة والقطاع الطبي إن عاملا لقي حتفه وأصيب ما لا يقل عن 13 آخرين في حريق كبير شب اليوم الاثنين بمصفاة بيجي العراقية جراء اشتعال وحدة لإنتاج الوقود.

وقال مهندسون في مجمع مصفاة بيجي، التي تبعد نحو 180 كيلومترا إلى الشمال من بغداد، إنهم شاهدوا جثة واحدة على الأقل وإن الدفاع المدني تمكن من السيطرة على الحريق.

وذكر مهندسون في المصفاة أن الحريق لم يؤثر على عمليات الإنتاج.

وأوضحت وزارة النفط العراقية في بيان صدر في وقت لاحق أن “فرق السلامة والإطفاء تمكنت… من السيطرة على الحريق… مؤكدة أن سبب الحريق كان استبدال عمل الكابسة وهو من الأعمال الروتينية اليومية”.

(تغطية صحفية أحمد رشيد – إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)