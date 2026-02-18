وفاة ليلى شهيد ممثلة فلسطين السابقة في فرنسا

توفيت ليلى شهيد، مندوبة فلسطين السابقة في باريس وبروكسل، عن عمر ناهز 76 عاما، بحسب ما أفادت شقيقتها وكالة فرانس برس الأربعاء.

وقالت شقيقتها “نعم، لقد توفيت اليوم”، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية.

وهي أكدت بذلك معلومات أوردتها صحيفة لوموند الفرنسية في وقت سابق، أفادت بأن شهيد التي كانت تعاني المرض منذ أعوام، عثر عليها ميتة في منزلها في لا ليك بجنوب فرنسا.

وأفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس بأن جثة شهيد عثر عليها بعد ظهر الأربعاء. وأكد أن التحقيق جار لـ”تحديد أسباب الوفاة”. وتُستبعد الدوافع الجرمية في هذه المرحلة، ويميل التحقيق الى فرضية الانتحار، بحسب المصدر.

وكانت شهيد مندوبة للسلطة الفلسطينية في فرنسا بين العامين 1994 و2005، قبل أن تشغل المنصب ذاته لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل في العقد التالي.

ونعتها السفيرة الفلسطينية الحالية في العاصمة الفرنسية هالة أبو حصيرة.

وكتبت على إكس “ليلى شهيد، السفيرة الرمز لفلسطين، غادرتنا”، معتبرة أن رحيلها “خسارة هائلة لفلسطين وللعالم الذي يؤمن بالعدالة”.

بدوره، نعى نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ شهيد عبر إكس، معتبرا أنها كانت “صوت فلسطين البارز في كل المحافل التي عملت بها”.

ولدت شهيد في العام 1949 في لبنان، وكانت أول امرأة تتولى تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج.

بدأت مسيرتها في إيرلندا في العام 1989، وتولت اعتبارا من السنة التالية شؤون البعثة في هولندا.

أتمت دراستها الثانوية في العاصمة اللبنانية، وحصلت على إجازة في علم الأنثروبولوجيا من الجامعة الأميركية في بيروت.

